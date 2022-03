Bases comunitárias de segurança abrem vagas para projetos sociais em Salvador

A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Bairro da Paz está com inscrições abertas para os projetos sociais da unidade. Crianças e adolescentes que desejam aprender esportes como futebol, jiu-jitsu, karatê, aikido, kickboxing e atividades voltadas para artes podem se dirigir à sede da unidade, na Rua Resistência, no final de linha do Bairro da Paz, com RG e o comprovante de vacinação e um responsável.

O tenente Joel Santana, subcomandante da unidade, informou que algumas atividades ainda não foram iniciadas e ainda dá tempo de aproveitar a oportunidade de aprender um novo hobby.

“Todos esses projetos são voltados para o público jovem do bairro. Nem todas as vagas foram preenchidas e alguns projetos não começaram, como o ‘Arte é Vida’ e ‘Primeiro Som’, voltados para música e artes no geral”, explicou.

Calabar

Já a BCS do Calabar iniciou, na última quarta-feira (9), as inscrições para interessados em fazer exames de glaucoma e catarata oferecidos na unidade em parceria com a Dulcemed. Ao todo, 100 vagas foram disponibilizadas para a realização dos exames, que ocorrerão no dia 9 de abril, das 7h às 12h.

O cidadão que se interessar em realizar o cadastro pode dirigir-se à sede da unidade, na Praça 11 de Maio, N° 67, Calabar, com RG e Cartão do SUS ou entrar em contato pelo perfil do instagram da unidade (@bcsdocalabar).