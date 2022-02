BASF fecha 2021 com aumento de 130% nas pessoas impactadas pelas ações sociais realizadas em Camaçari e região

Para fortalecer a conexão com a contribuição do desenvolvimento social das comunidades, os colaboradores da BASF, empresa líder mundial na área de química, realizaram diversas ações sociais ao decorrer de 2021 através da comissão local de voluntariado. No total foram mais de seis ações, que registraram um aumento de 130% no número de pessoas impactadas, crescimento de mais de 100% nos voluntários e 42% na participação da liderança em comparação com o mesmo período do ano de 2020, em Camaçari, Município da Bahia.



Entre as ações realizadas estão a Campanha de doação de cestas básicas; Campanha de doação de roupas e agasalhos; Campanha de incentivo à doação de sangue; Dia das crianças e duas campanhas de final de ano, o Natal solidário e Natal solidário sem fome, iniciativa realizada juntamente com a CUFA - Central Única de Favelas, com o intuito de apoiar as comunidades e famílias atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia.



“Para nós da BASF é muito gratificante ver esse crescimento no número de voluntários participantes. Isso mostra que estamos no caminho certo e que nossos colaboradores e colaboradas nos apoiam e concordam com a nossa atuação. E é exatamente por conta do resultado que conquistamos em 2021 que prevemos um crescimento em 2022, seja no número de ações, participantes, principalmente envolvimento da liderança e número de pessoas impactadas. Seguiremos encorajando e contribuindo com o desenvolvimento socio comunitário em locais onde a BASF se encontra presente”, comenta Tânia Oberding, Diretora Industrial do Complexo Acrílico da BASF em Camaçari.