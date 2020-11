Básica Home reúne parceiros para tarde de beleza com Fernando Torquatto

A empresária Roberta Coelho, que comanda ao lado do marido, Paulo Coelho, e do filho Vitor Coelho, a loja Básica Home, na Alameda das Espatódeas, recebeu um grupo especial, nesta quarta-feira (25), em uma das casas mais bonitas de Salvador, a do arquiteto Marlon Gama, para tarde com o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto.

Paulo Coelho, Fernando Torquato e Roberta Coelho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

O encontro, que contou com buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins, reuniu arquitetos e designers como Aline Cangussú, Daniela Lopes, Elizza Valente e Gabriela Viveiros.

“Acreditamos que o traço de um artista cria sombras e valoriza formas. Fizemos o encontro da beleza com a estética e do design com a arte para comemorarmos a parceria no ano de 2020”, nos disse Roberta.

