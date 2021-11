Batalhão de Guardas impede arremesso de celulares para presídio em Mata Escura

Equipes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar apreenderam duas sacolas com cinco aparelhos celulares, 350 gramas de maconha, dois chips, quatro carregadores portáteis, quatro cabos de carregador, seis embalagens de papel de seda, 12 garrafas com frutos do mar e temperos que seriam lançados para o Complexo Penitenciário de Mata Escura. A apreensão ocorreu no último domingo (7).

Os itens foram localizados logo após policiais da 2ª Companhia (Guarda) avistarem uma dupla, em uma área de mata, atrás do Presídio Salvador. No momento que os policiais se aproximaram, os criminosos atiraram e fugiram por um matagal. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.