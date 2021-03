Bate-cabelo atualizado? Joelma quebra a internet ao exibir madeixas ruivas

A cantora Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, marcou época especialmente por conta do 'bate-cabelo' com suas volumosas madeixas loiras. No entanto, seguindo os passos do período de mudanças que vivemos, a rainha do tecnobrega mudou o visual e apresentou seu novo cabelo ruivo em suas redes sociais nesta quarta-feira (31), levando a internet ao delírio.

"Gatona amo madona brasileira dona do diamante quintuplo", disse um dos fãs em respostas a publicação de Joelma. "Você devia ser presa, sabia? Fica roubando a beleza todo do mundo pra ti", afirmou outra fã na postagem feita pela cantora no Twitter.

No entanto, a mudança pode não ter sido definitiva. De acordo com diversos internautas, a mudança drástica de Joelma — cujo um de seus hits no Calypso é a música 'Loirinha', em homenagem indiretas aos seus cabelos loiros — pode se tratar um lace, peruca utilizada por diversas celebridades no mundo a fora. A cantora não confirmou se a mudança no visual foi definitiva.