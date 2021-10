Bate e Volta - 5 destinos incríveis próximos a Recife

Não tem como pensar no Nordeste do Brasil e não lembrar de Recife. Repleta de praias paradisíacas, pontos turísticos badalados e várias histórias por ser uma das cidades brasileiras mais antigas, a cidade é um dos destinos mais escolhidos da região para o cenário de férias de visitantes de todo o país.

Tanto o litoral quanto toda a região mais próxima, são cheios de belezas naturais, paisagens exuberantes e de atrativos para todos os gostos e ocasiões de viagem, seja lua de mel, diversão com os amigos, descanso ou passeios tranquilos com a família.

É muito comum que em visitas a capital pernambucana, alguns turistas aproveitem os passeios “bate e volta” para as cidades próximas, pois as passagem de ônibus para Recife tendem a ser baratas, além de não ter necessidade de trocar a hospedagem, já que saem de manhã cedo e retornam a noite.

Dependendo do pique, no mesmo dia o turista pode conhecer até três estados, pois a costa litorânea é pequena em extensão. 187 km separam a divisa com Alagoas, ao sul, da divisa com a Paraíba, ao norte.

Mas, pensando em locais próximos a Recife, ainda dentro de Pernambuco mesmo, separamos 5 destinos imperdíveis para quem visita a capital. Venha ver:

1 - Olinda

Claro que esta lista de sugestões começa com Olinda. Muito próxima a Recife, a cidade é famosa por ser a terra de ladeiras e de carnaval. Mas nem só de bonecos vive Olinda.

O lugar é dono de vistas exuberantes para o mar em seus mirantes e cenário perfeito para acompanhar um pôr do sol espetacular, digno do Nordeste brasileiro. Por lá se encontra de tudo: igrejas, restaurantes, ateliês e prédios coloniais conservados que dominam as ruas, além do frevo e do maracatu típicos da nossa região. Os centros de cada uma destas cidades estão a apenas 15 km de distância um do outro, então se visitar Recife, não tem desculpa para deixar Olinda de lado.

2 - Porto de Galinhas

A 60 km ao sul de Recife, a cidade de Ipojuca possui o famoso Porto de Galinhas. Não precisa de muitas apresentações, pois já tem renome internacional e isto já é mais que suficiente para despertar a vontade de visitar o lugar.

A vila tem várias piscinas naturais de água cristalina, onde é possível ver peixinhos coloridos a todo instante, além da abundância de serviços de snorkel, que são ótimos para apreciar a vida marinha existente ali.

O centro de Porto de Galinhas não poderia destoar de tanta beleza. O charme está presente em todo o lugar e existem ótimas alternativas de bares mais agitados ou

restaurantes tranquilos. Mesmo que não fique mais de uma noite pelo cenário incrível de Porto de Galinhas, vale pelo menos um bate e volta nesse paraíso.

3 - Itamaracá

Aproximadamente a uma hora da capital pernambucana, a Ilha de Itamaracá é uma ótima opção para quem pretende conhecer novas praias, onze para ser exato.

O lugar inteiro é repleto de áreas verdes e ideal para quem busca destinos mais tranquilos e com bastante sol. Para os turistas que preferem praias mais frequentadas e badaladas, dentre as onze estão as praias Quatro Cantos, Pilar e Baixa Verde.

4 - Cabo de Santo Agostinho

Esta cidade, que fica a pouco mais de 30 kg da capital, conta com nove praias distintas e várias opções para todos os gostos. Cabo de Santo Agostinho é o local onde se esconde Calhetas, praia bastante famosa entre surfistas e mergulhadores, apesar de ser pequena.

A Pedra do Xaréu é mais simples, porém possui um cenário lindo, também com direito a piscinas naturais. Já a praia do Paiva é ideal para quem prefere praias quase desertas e sossegadas. Consulte os guias locais para escolher a que mais se enquadra no seu estilo de viagem

5 - Caruaru

Apesar de ser bastante conhecida, a cidade do forró não é tão badalada no turismo nacional. Mas se você é fã de São João e toda a energia de festas juninas, a 160 km de Recife, está Caruaru. Dividindo com a cidade paraibana Campina Grande, Caruaru detém o posto de maior São João do Mundo.

Mesmo que a viagem não aconteça no meio do ano, vale conhecer os museus espalhados pela cidade.

A Casa de Mestre Vitalino faz jus a arte e eterniza o folclore de seus bonecos de barro, assim como o Museu do Barro, local onde estão suas obras originais e de outros artesãos.

Para os amantes do ritmo famoso na cidade, a opção do Museu do Forró é imperdível e embalado pela música de Luiz Gonzaga. E para quem pretende aproveitar toda a cultura do Nordeste em um lugar só, nada melhor que visitar a maior feira livre da região que no catálogo oferece mais de 20 mil metros quadrados, centenas de barracas e apresentações musicais.

Não faltam opções para passeios inesquecíveis em torno de Recife. Aproveite a estadia na cidade e explore os cantinhos de Pernambuco e quem sabe, de mais estados do Nordeste! Boa viagem.

