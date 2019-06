Bate-volta cresce 20% no São João e tem viagens a partir de R$ 88

O gerente de vendas Luan Folha, 30 anos, vai trabalhar até a véspera do São João, mas ele também quer aproveitar a festa e, por isso, esse ano, vai usar do sistema bate-volta para curtir o Forró do Bosque, em Cruz das Almas. Ele não é o único. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), essa modalidade de translado cresceu cerca de 20% na comparação com o ano passado.

Os preços deste ano começam em R$ 88 e podem ser parcelados em até 10x, dependendo da agência. Esse é o modelo mais simples, aquele que inclui apenas o transporte. Quem optar por open bar durante o trajeto ou por incluir na passagem o ingresso de alguma festa particular terá que pagar mais caro.

Luan contou que essa será a primeira vez que vai usar o sistema bate-volta. Ele está empolgado. O gerente disse que por conta do trabalho, geralmente, fica em Salvador nesta época do ano, mas mudou de ideia depois de avaliar o custo-benefício da viagem. Foi uma amiga que o convenceu a pegar a estrada. Serão quatro amigos ao todo.

“Quando compramos a passagem na rodoviária temos que pensar também no translado na cidade, porque a maioria dessas festas não acontece no centro, uma despesa que a gente não tem com o bate-volta. Meu expediente termina às 18h de sábado (amanhã) e recomeça às 8h30 de terça, então, com esse modelo, consigo otimizar melhor meu tempo”, afirmou.

O pacote comprado por Luan não inclui open bar na viagem, mas vem com o ingresso do camarote da festa. A despesa, contando com o trajeto da casa dele até o ponto de encontro no Iguatemi, é de cerca de R$ 600. Para o diretor da Abav, Rogério Ribeiro, esse modelo vale a pena para quem tem pouco tempo.

Luan Folha vai trabalhar até este sábado e no domingo, pela priveira vez, fará um bate-volta para Cruz das Almas

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Perfil

“O bate-volta é mais usado por pessoas entre 20 e 30 anos, mas a terceira idade também está usando cada vez mais esse serviço. A diferença é que o destino, geralmente, é para lugares mais tranquilos que os arraiás de São João. Nessa época do ano, esse modelo é ideal para quem vai viajar com o interesse de aproveitar apenas a festa da cidade”, contou.

O sistema bate-volta é corrido, mas Rogério garante que tem algumas vantagens. Os foliões não têm que se preocupar com a Lei Seca ou o risco de provocar acidentes. Eles fazem o transporte com segurança e conforto, além de ficar à vontade para aproveitar a festa ao máximo.

A modalidade não é exclusividade das agências de viagens. Segudno a Abav, existe uma atividade similar desenvolvida nos bairros periféricos de Salvador. Na prática, são amigos e vizinhos que nesta época do ano alugam um ônibus ou uma van e fazem o bate-volta para o São João do Pelô.

Aumento

A Abav não tem o número de foliões que usam desse sistema dentro e fora da cidade, mas informou que o crescimento da venda de pacotes tem mais relação com fatores externos.

“No ano passado, tivemos a greve dos caminhoneiros que impactou negativamente nas vendas. Este ano, o aumento no preço das passagens aéreas provocou uma mudança de comportamento. Na minha agência tem um público que sempre usou o avião como transporte e que, desta vez, está usando o serviço rodoviário”, afirmou.

O movimento do bate-volta começa a ficar mais intenso a partir de hoje porque muitas cidades antecipam os festejos. Algumas já têm forró desde ontem. Falta pouco para as estradas se transformarem em verdadeiras romarias de ônibus e vans levando foliões para cima e para baixo e a recepcionista Daise Nascimento, 25, está contando com isso.

“Usei o bate-volta da outra vez e foi ótimo, tanto que vamos usar de novo. Para mim valeu a pena porque a gente economizou com combustível, chegamos no destino descansados e voltamos da festa já descansando. Desta vez vamos para o Forró do Piu-Piu, em Amargosa”, contou Daise.

A logística usada pelas empresas é similar. Os locais de embarque são, na maioria das vezes, Iguatemi, Jardim dos Namorados e Campo Grande. O chek-in é 30 minutos antes da saída dos ônibus, e os coletivos retornam 30 minutos depois da última banda.

Cuidados

Seja de avião, ônibus, van ou moto, para muita gente o que importa é não perder o arrasta-pé. Todo mundo que gosta ou tem alguma simpatia pelo forró sabe que a festa é boa, seja pela música, a paquera ou a comilança. Mas como hoje já é dia 21, falta tempo e sobra afobação para se programar.

Desde esta quinta-feira (20), movimento na BR-324 era intenso, sentido Feira de Santana

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Os diretores das agências de viagem contaram que é muito importante que os foliões adotem algumas estratégias para evitar que a festa se transforme em dor de cabeça. A regra número 1 é pesquisar sobre as empresas antes de fechar negócio.

Uma dica é verificar como ela aparece no Reclame Aqui, plataforma que avalia a qualidade dos serviços prestados pelas empresas. Com o CNPJ é possível saber se ela responde a processos na Justiça ou reclamações no Serasa e Procon.

O sócio-diretor da Axé Bahia, Francisco Venet, está no mercado desde 1992 e contou que é preciso ter atenção na hora de escolher o pacote de viagens, para saber se ele inclui ou não open bar e ingressos, por exemplo. O horário e os locais de embarque merecem atenção redobrada.

“A proximidade entre o feriado de Corpus Christi e o São João impactou nas vendas esse ano. Muita gente tem familiares no interior e aproveitou para viajar mais cedo, o que refletiu no bate-volta, mas ainda é uma modalidade muito procurada”, disse.

A empresa vai transportar cerca de mil pessoas para as festas do interior do estado, em 20 ônibus. Atualmente, existem aproximadamente 700 agências de viagens na Bahia - 300 em Salvador.

Outros empresários recomendam cautela. O número de pessoas que têm problemas com o excesso de bebida alcoólica tem crescido a cada ano, o que preocupa os organizadores. Se ajeitar direitinho, todo mundo brinca e a volta será tranquila. Veja abaixo os pacotes disponíveis para bate-volta e as festas que acontecem próximo de Salvador.

Confira os pacotes ainda disponíveis:

Forró do Lago - Santo Antônio de Jesus

-- Axé Bahia

Saídas: Sexta-feira (21), saídas do Campo Grande (10h40), Iguatemi (11h20) e Jardim dos Namorados, na Pituba (12h). Sábado (22), saída do Campo Grande (7h45), Iguatemi (8h15), e Jardim dos Namorados (9h). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 120 a R$ 150 (4x), dependendo do tipo de open bar. Junto com o ingresso, vai de R$ 275 a R$ 430.

Onde comprar: www.axebahia.com.br e balcões de venda.

-- Vero Mundo

Saídas: Sexta-feira (21), saídas do Campo Grande (12h), Jardim dos Namorados, na Pituba (13h), e Feira de Santana (14h30). Sábado (22), saídas do Campo Grande (9h), Jardim dos Namorados, na Pituba (10h), e Feira de Santana (11h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 120 a R$ 700 (até 10x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há desconto à vista.

Onde comprar: www.veromundo.com.br.

-- Eli Tour Eventos

Saídas: Sexta-feira (21), saídas do Campo Grande (12h), Shopping da Bahia (13h) e Jardim dos Namorados (12h30). Sábado (22), saídas do Campo Grande (9h), Shopping da Bahia (10h), e Jardim dos Namorados (9h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 110 a R$ 510 (12x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há

desconto à vista.

Onde comprar: www.elitureventos.com e balcões.

Forró do Bosque - Cruz das Almas

-- Axé Bahia

Saídas: Domingo (23), saídas do Campo Grande (7h45), Iguatemi (8h15) e Jardim dos Namorados (9h). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 120 a R$ 290 (4x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa.

Onde comprar: www.axebahia.com.br e balcões de venda.

-- Vero Mundo

Saídas: Domingo (23), saídas do Campo Grande (9h), Jardim dos Namorados, na Pituba (10h), e Feira de Santana (11h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 120 a R$ 640 (10x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há

desconto à vista.

Onde comprar: www.veromundo.com.br.

-- Eli Tour Eventos

Saídas: Domingo (23), saídas do Campo Grande (9h), Shopping da Bahia (10h), Jardim dos Namorados (9h30) e Shopping Bela Vista (10h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 110 a R$ 800 (12x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há

desconto à vista.

Onde comprar: www.elitureventos.com e balcões.

Forró do Piu-Piu - Amargosa

-- Vero Mundo

Saídas: Domingo (23), saídas do Campo Grande (9h), Jardim dos Namorados, na Pituba (10h), e Feira de Santana (11h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 132 a R$ 828 (10x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso. Há desconto à vista.

Onde comprar: www.veromundo.com.br.

-- Eli Tour Eventos

Saídas: Domingo (23), saídas do Campo Grande (8h30), Shopping da Bahia (10h), Jardim dos Namorados (9h10), e Shopping Bela Vista (10h30). Os ônibus retornam 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 110 a R$ 500 (12x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há

desconto à vista.

Onde comprar: www.elitureventos.com e balcões.

Forró do Bongo - Catu

-- Top Trip

Saídas: Segunda-feira (1º), saídas do Bonfim (16h30), Campo Grande (17h20), Shopping da Bahia (18h20) e Jardim dos Namorados (19h). Os ônibus retornam para Salvador 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 90 a R$ 440 (10x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso. Há desconto à vista.

Onde comprar: www.toptripssa.com.br e Shopping da Gente

-- Axé Bahia

Saídas: Segunda-feira (1º), saídas do Campo Grande (17h40), Iguatemi (18h20), e Jardim dos Namorados (19h). Os ônibus retornam para Salvador 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 115 a R$ 490 (4x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa.

Onde comprar: www.axebahia.com.br e balcões de venda.

-- Eli Tour Eventos

Saídas: Segunda-feira (1º), saídas do Campo Grande (17h40), Shopping da Bahia (19h), Jardim dos Namorados (18h20), e Shopping Bela Vista (19h20). Os ônibus retornam para Salvador 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 88 a R$ 370 (12x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso da festa. Há

desconto à vista.

Onde comprar: www.elitureventos.com e balcões.

Forró Coffee - Itiruçu

-- Vero Mundo

Saídas: Sábado (29), saídas do Jardim dos Namorados, na Pituba (7h) e Feira de Santana (8h30). Os ônibus retornam para Salvador 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 144 a R$ 732 (4x ou 6x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso. Há desconto à vista.

Onde comprar: www.veromundo.com.br.

-- Eli Tour Eventos

Saídas: Sábado (29), saída do Shopping da Bahia (7h). Os ônibus retornam para Salvador 30 minutos após a última banda tocar.

Preços: De R$ 154 a R$ 430 (12x), dependendo do tipo de open bar e se o bate-volta inclui o ingresso. Há desconto à vista.

Onde comprar: www.elitureventos.com e balcões.

**Forró do Sfrega - Senhor do Bonfim - Esgotado





Confira locais para aproveitar o São João próximo de Salvador:

-- CAMAÇARI

- Mutirão de Abrantes

23 de junho

19h – Coligação do Forró

20h30 – Daiane Santos

22h – Alice Karoline

24 de junho

18h – Tony Moreno

19h30 – Mais que Atrevido

21h – Cristiano Lima

- Vila de Abrantes

23 de junho

19h – Pet Dauê

20h30 – Dois Apaixonados

22h – Corpo de Mulher

0h – Forró Coisa Boa

24 de junho

18h – Mandacaru do Sertão

19h30 – Zeni e Lucas

21h – To Incasa

22h30 – Cicinho de Assis

- Jauá

23 de junho

19h – Tutti Life

20h30 – Banda Arte

22h – Carlos Vilela

0h – Forró + Dois

24 de junho

19h – Xote a Dois

20h30 – Jaguar e Cia

22h – Robson Cioli

- Areias

23 de junho

19h – Amor Pendente

20h30 – Celebridade 10

22h – Dielson Santos

0h – Paulo Henrique

24 de junho

18h – Mistura Total

19h30 – Dali Zabumba

21h – Robertinho e Denivon

22h30 – Renatinho

- Arembepe

23 de junho

18h – Nando do Acordeon

19h – Neide Bassan

20h30 – Daina Lins

22h – Edu Casanova

0h – Pincel

24 de junho

18h – Valdério do Forró

19h – Nilson Santos

20h30 – Virado no 70

22h – Raimundo Sodré

0h – Nadja Meireles

- Monte Gordo

23 de junho

19h – Graúdo dos Teclados

20h30 – Diogo e Lana

22h – Forró Beira Mar

23h30 - Irmanada

1h – Catuaba com Amendoim

24 de junho

18h – Xopana do Forró

19h – Sandy Love

20h30 – Pietro e Abel

21h30 – Edmundo e Edmilson

23h – DNA do Vaqueiro

-- FEIRA DE SANTANA

- Maria Quitéria

22 de junho

21h Menino de Seu Zé

22h30 Chuá de Cabaça

0h Genival Lacerda

1h30 Seu Maxixe

23 de junho

21h Beto Pitombo

22h30 Walkyria

0h Vaqueirama

1h30 Luan Estilizado

- Tiquaruçu

22 de junho

20h Martinha e Lu

21h Zé Araújo

22h30 Carlos Matheus

0h Dr. Ed

1h30 Calango Tião

23 de junho

20h Rony Fiúza

21h Adelino Alves

22h30 Del Feliz

0h Pé de Cerka

1h30 Ró da Vaquejada

- Humildes

28 de junho

21h Rayane Martins

22h30 Forró do Tico

0h João Almeida

1h30 Capim Molhado

29 de junho

20h Seu Ciço

21h Adelmário Coelho

22h30 Neném do Acordeon

0h Kixote

1h30 Naldinho e Leone

- Jaíba

28 de junho

20h Raízes do Nordeste

21h Forró do Zé

22h30 Caciques do Nordeste

0h Cangaia de Jegue

1h30 Osnir

29 de junho

21h Jota Sobrinho

22h30 Sarakura

0h Trio Nordestino

1h30 Balão Beijo

- Bonfim

28 de junho

20h HD.com

21h Bié

22h30 Carlos Pita

0h Lua Cheia

1h30 Sandro de Castro

29 de junho

20h Xoxotaí

21h Timabúba

22h30 Beijo Roubado

0h Arnaldo Farias

1h30 Forrozão do Capitão

-- CANDEIAS

- Arraiá do Aconchego

21 de junho - Saia Rodada e Devinho Novais

22 de junho - Geane Lima e Ferrugem

23 de junho - Banda Magníficos e Léo Santana

- MATA DE SÃO JOÃO

- Sede/Estação da Alegria

21 de junho, às 20h - Quadrilha Junina Caipiras da Mata; Palco principal: Christyan Playboy; Walkyria Santos; e Falamansa; Carramanchão: Ricardo Viana; e Thyzio do Acordeon.

22 de junho, às 20h - Palco principal: Chamego Bom; Sela Vaqueira; e Alcymar Monteiro. Carramanchão: Forró Kassuá; e Banda Shake.

23 de junho, às 20h - Palco principal: Forró do Miagui; Forró MP3; e Solange Almeida. Carramanchão: Trakimagem do Forró; e Fino Xote. Bloco: Jegue na Pista (16h);

24 de junho, às 10h - Apresentação de quadrilhas juninas; concurso da Febaq; Bloco: Espantalho (16h).

- Imbassaí

21 de junho, às 20h - Quadrilha Junina - Nascente Nordestina; Falamansa; Trio Imbassaê; e Forró MP3.

22 de junho, às 20h - Quadrilha Junina Caipiras da Mata; Forró do Miagui; Forró Roots; Frutos Nordestinos;

23 de junho, às 20h - Quandrilha junina Impacto de Um; Forró D4 ; Forró Kassuá; e Chico Leite.

- Praia do Forte

21 de junho, às 18h30 - Quadrilha Junina - Nascente Nordestina; Valdério; Dalezabumba

22 de junho, às 18h30 - Quadrilha Junina - Caipiras da Mata; Frutos Nordestinos; Ricardo Viana

23 de junho, às 18h30 - Quadrilha Junina - Impacto de um Forró; Chico Leite; Forró Feijoada

- Rastapé Axézin

22 de junho, às 17 horas

Local: Tivoli Eco Resort, Praia do Forte

Atrações: Alexandre Peixe e Magary Lord

Ingressos: R$80,00 (primeiro lote)

Vendas on-line: Central dos Eventos @centraldoseventos