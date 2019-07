Batida entre dois carros deixa feridos em Pirajá

Um acidente de trânsito deixou pessoas feridas na manhã deste sábado (27), no bairro de Pirajá, em Salvador. Não há informações de quantidades de vítimas envolvidas, mas ninguém morreu.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), dois carros se chocaram por volta das 6h20, na Rua Nova de Pirajá, próximo ao fim de linha do bairro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para prestar atendimento às vítimas. Não há informações se houve necessidade de encaminhamento para unidades hospitalares, nem o estado de saúde dos feridos.