Batida entre ônibus deixa feridos na BR-324, na área do Bom Juá

Uma batida entre dois ônibus deixou feridos na BR-324, na área do viaduto do Bom Juá, nesta quinta-feira (2).

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) diz que os veículos envolvidos são um ônibus dos transporte urbano de Salvador e um da região metropolitana.

Não há detalhes sobre os feridos. Uma equipe da Transalvador foi até o local.

Outro acidente foi registrado nesta manhã na Avenida Bonocô, onde um caminhão com cerveja tombou próximo à área do Dique do Tororó. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito foi impactado, com retenção no tráfego da área. A Limpurb foi chamada para remover a carga da pista.