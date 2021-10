Batifun grava  música com Gilberto Gil e Ganhadeiras de Itapuã

Júnior, Fernando Rufino, Marcelo Timbó e Gilberto Gil (Divulgação)

Um dos grupos de samba mais prestigiados da Bahia, o Batifun prepara uma volta em grande estilo. Formado por Junior, Marcelo Timbó e Fernando Rufino, o grupo está programando para o final deste ano ou no inicio de 2022, o lançamento da música O Samba Antes do Samba, de autoria de Roberto Mendes e do saudoso Jorge Portugal, com a participação de Gilberto Gil e Ganhadeiras de Itapuã. A música retrata a origem do gênero musical mais brasileiro. O trabalho chegará acompanhado de um clip que misturará cenas dos artistas nos dias de gravação, com ilustrações, em desenho, costurando a narrativa da gênese do samba. O Batifun está se apresentando todos os sábados no projeto Feijão do Casarão 17, no Pelourinho.





Luiz Caldas volta aos palcos na Festa Magia

Luiz Caldas (Foto: André Fofano - Divulgação)

Indicado ao Grammy Latino 2021 pelo álbum Sambadeiras, lançado em abril e que está entre os selecionados da categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, o cantor, compositor e instrumentista Luiz Caldas tem mais uma novidade: no dia 21 de novembro, no Trapiche Barnabé (Comércio), a partir das 17h, ele será o anfitrião da festa Magia, com um show especial para matar a saudade dos fãs, que estão esperando seu retorno aos palcos. Segundo os organizadores, a festa seguirá todas as recomendações de segurança sanitária. Para quem não lembra, Magia é o nome de um disco e uma música de Luiz, responsável pela explosão da cena axé em todo o Brasil.





Afrocidade lança primeiro single do novo álbum

Afro Cidade (Foto: Rafael Souza - Divulgação)

A banda Afrocidade lança hoje o single Topo do Mundo, que faz parte do novo álbum, intitulado Vivão, previsto para ser lançado no fim de outubro, através do Natura Musical. Narrando vivências e com aquele suingue que lhe é peculiar, Topo do Mundo mostra que a banda nascida em Camaçari “vai continuar quebrando tudo e justificando o fato de ser um dos nomes mais incensados da cena contemporânea brasileira”, como escreveu no texto de apresentação o jornalista Jorge Velloso. Apesar das muitas andanças espalhando sua arte no Brasil e no mundo, este é de fato o primeiro álbum completo do Afrocidade. A pandemia atrapalhou e adiou o projeto, mas agora o grupo se sente pronto para seguir sua história.





Unha Pintada volta aos palcos em dezembro

O cantor Unha Pintada anuncia seu retorno aos palcos no dia 4 de dezembro, em Alagoinhas. O show será em um espaço na Rua Professor Mário Filho, ao lado do Estádio Carneirão. A venda de ingressos será aberta amanhã.





TUM-TUM-TUM*

1 O primeiro álbum solo de Chico Chico, filho da saudosa Cássia Eller com Maria Eugênia, está programado para ser lançado dia 22 de outubro. E é justamente Eugênia quem participa do disco, na faixa Mãe, composta por Chico para homenagear suas duas mães. Em 29 de dezembro completam-se 20 anos da morte da cantora e compositora.

2 Na próxima segunda fazem 25 anos que o líder da Banda Legião Urbana, Renato Russo, nos deixou. E nesse dia se encerra a campanha de financiamento coletivo : www. catarse. me/renatoorusso, para o lançamento do livro Renato, o Russo, da escritora Julliany Mucury (Editora Garota FM Books) cuja capa será impressa nas cores laranja, roxa e preta.

3 O cantor, compositor e mestre de capoeira Tonho Matéria se une aos artistas Ninha Brito e Dado Brazzawilly na live Canto Afro de Rua, para cantar, contar histórias e fatos importantes sobre a criação das letras e músicas compostas por grandes compositores. O encontro acontece no dia 23 de outubro, a partir das 16h, no canal Tonho Matéria Oficial, no YouTube.