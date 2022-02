Batismos de padre americano que serviu 20 anos em Salvador são anulados; entenda

Um padre que atuou na Arquidiocese de São Salvador da Bahia no fim da década de 1990 renunciou após descobrir que os milhares de batismos que realizou, durante 25 anos, se tornaram inválidos devido ao uso de uma frase incorreta utilizada por ele, durante os atos.

O religioso, Andrés Arango, estava atuando na Igreja Católica de São Gregório em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, quando deixou seu posto. Antes disso, também atuou na diocese de San Diego, nos Estados Unidos.

"Lamento profundamente meu erro e como isso afetou muitas pessoas em sua paróquia e em outros lugares. Com a ajuda do Espírito Santo e em comunhão com a Diocese de Phoenix, dedicarei minha energia e ministério em tempo integral para ajudar a remediar isso e curar os afetados. Para fazer isso, renunciei ao meu cargo de pastor da Paróquia de São Gregório em Phoenix a partir de 1º de fevereiro de 2022", diz carta aberta do padre, publicada pela Diocese de Phoenix.

Frase incorreta

Aos paroquianos, o bispo de Phoenix, Thomas Olmsted, fez uma carta no dia 14 de janeiro, explicando a situação. Em uma nota emitida pela vigilância litúrgica do Vaticano, são invalidados os batismos conferidos com as palavras "Nós vos batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".

O documento de 2020 da Congregação para a Doutrina da Fé esclareceu que a fórmula correta começa com "Eu", em vez de "Nós".

"O problema de usar 'nós' é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, mas é Cristo, e sozinho, que preside a Ele todos os sacramentos, e então é Cristo Jesus quem batiza", explicou o bispo Olmsted.

“Não acredito que o padre Andrés tivesse qualquer intenção de prejudicar os fiéis ou privá-los da graça do batismo e dos sacramentos”, continuou o bispo. “Em nome de nossa Igreja local, também lamento sinceramente que esse erro tenha resultado na interrupção da vida sacramental de vários fiéis. É por isso que me comprometo a tomar todas as medidas necessárias para remediar a situação de todos os afetados”.

Aos que estão com o batismo invalidado, a Diocese de Phoenix publicou um formulário de contato. Aos que não tem certeza de qual padre estava envolvido em seu batismo, a circunscrição pediu para que as pessoas entrem em contato com sua paróquia para obter ajuda.

A diocese reforça que um novo batizado precisará ser realizado, e que a invalidez afeta o sacramento da confirmação e da ordem, para a pessoa que tentou receber esses sacramentos. Não há “uma única resposta clara” sobre se a falta de um batismo válido afetaria o matrimônio, e aqueles cujos casamentos poderiam ser afetados dessa maneira devem entrar em contato com o tribunal diocesano.

Por fim, a diocese de Phoenix disse que Arango “não se desqualificou” de seu ministério e ainda está em boas condições.

A Arquidiocese de São Salvador foi questionada sobre a quantidade de pessoas batizadas por Andrés Arango e sobre qual deverá ser o procedimento adotado por estas, mas não respondeu até a publicação da matéria.