Batizado com iniciais dos meses do ano, Efmamjjasond assina com San Lorenzo

O time argentino San Lorenzo - lembrado mundialmente por ter um ilustre torcedor, o Papa Francisco - anunciou a contratação de um nome de peso. E que nome: Efmamjjasond González.

O jogador colombiano ficou conhecido no Brasil há dois anos, depois que o Atlético Nacional - então clube defendido pelo atleta - venceu o Grêmio por 1x0 pela Copa Mitad del Mundo, torneio internacional da categoria sub-18.

No Twitter, naquela época, foi questionado se essa era mesma a forma como ele foi batizado - e sim, é. A explicação para tamanha criatividade é até simples: Efmamjjasond nada mais é que a junção das inicias de todos os meses do ano em espanhol (enero, febrero, marzo, abril...).

Nascido em 1999, Jasond, como prefere ser chamado, jogou durante um tempo pelo juvenil do Atlético Nacional e chegou a treinar com a equipe profissional do clube. Agora no San Lorenzo, o colombiano espera se destacar e ser chamado para jogar com o elenco principal.