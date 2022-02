'Batman Loko returns': fã do heroi, Neymar posa para foto no novo Batmóvel

Neymar entrou no Batmóvel do novo Batman durante a première do filme em Paris, na França. O registro do jogador brasileiro dentro do veículo foi até postado pelo diretor do filme, Matt Reeves, no Twitter - veja a imagem publicada abaixo.

Cliques do craque do Paris Saint-Germain ao lado dos astros Robert Pattinson (Batman) e Zoë Kravitz (Mulher-Gato) também circularam pelas redes sociais.

Dirigido por Reeves (Planeta dos Macacos), Batman tem no elenco, além de Pattinson e Kravitz, Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (Pinguim).

Neymar é fã declarado do Batman. Não são raras as aparições do craque brasileiro fantasiado do heroi, ou mesmo de personagens ligados ao universo da DC. Na sua série-documental feita pelo Netflix, ele mesmo se compara ao Coringa.

Neymar posa para foto fantasiado de Coringa (Foto: Reprodução)

No teaser da série, ele comenta como gostaria que o filme começasse e responde que gostaria de ver as pessoas falando sobre suas atitudes: "Me julgando, sabe. 'Neymar é um monstro', não sei o que e tal. E vai passando, sabe. Vai mudando assim, todas as pessoas falando mal e depois me conheceriam", diz.

Depois, o camisa 10 da seleção diz que, para os amigos e a família, ele é considerado o Batman. Já para quem não o conhece, de cara ele já é o Coringa.

Além disso, até bem pouco tempo a sua conta na plataforma de jogos Steam fazia uma referência a Batman: 'Batman Loko' era o seu nick por lá.

O novo Batman estreia nos cinemas brasileiros em 3 de março.