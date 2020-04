BBB 20: Após jogo da discórdia, Manu diz que vai pedir para sair do reality

A noite de segunda-feira (7) no Big Brother Brasil (BBB 20) foi marcada por muitas discussões, provocadas pela própria produção do programa. Durante o Jogo da Discórdia, cada brother precisou revelar uma atitude de outro participante que não gostou. Após a dinâmica, Mari Gonzalez pediu, mais uma vez, para conversar com Manu Gavassi, que vinha negando a saia justa há dias, mas desta vez aceitou (assista abaixo).

Sobre o seu distanciamento de Mari, a cantora afirmou: "Se eu estou te julgando errado, me perdoa. Essa conversa não vai a lugar nenhum. Isso é uma questão de 'vibe'. Eu me afastei, por conta de um monte de circunstâncias. Teve o negócio da Flay, o negócio da Thelminha...". Mari diz: "Estou falando da verdade, da conversa, daquilo tudo que você falava para mim, que eu te admirava".

Mari lembrou a situação em que, antes da saída de Prior, a casa achou que ela tivesse combinado votos com o arquiteto. E Manu responde: "Para mim, não tem motivo para conversar essas coisas. Agora, esse lance da combinação de votos sim, isso eu te peço desculpa".

Depois, Mari lembra da situação: "Mas você ficou chateada, você, a Rafa, a Thelma, achando que eu combinei com o Prior". Manu responde: "Então, por essa atitude pontual, de chegar a essa conclusão, eu peço desculpa. Se isso não tem base na realidade, eu acredito em você".

'Vou pedir para sair'

Após a longa conversa, Manu chorou e foi até o confessionário, mas saiu rapidamente. Quando Rafa e Thelma perguntaram o que a sister pretendia falar no confessionário, Manu revelou: "Vou pedir para sair, não tem mais sentido para mim".

A dupla tentou acalmar a amiga e a levou para o quarto do líder: "Amiga, vou te falar o que você falou hoje: 'Talvez você precise passar por isso para evoluir", aconselhou Rafa.