BBB 20: Esposa de Pyong desmente boatos de separação e justifica mudança de nome

De muitos boatos e meias verdades é feita uma edição do Big Brother Brasil (BBB 20), principalmente quando o telespectador não sabe como as ações dos participantes estão sendo recebidas pelos seus familiares do lado de fora da casa. Na manhã desta segunda-feira (2), pós paredão, a esposa de Pyong Lee, Sammy, teve que desmentir a informação que estava circulando que ela estaria se separando. É que a influenciadora digital tirou o sobrenome Lee de seu perfil oficial do Instagram.

Após perceber a repercussão, Sammy postou em sua rede social um print da conversa privada que teve com sua assessora. "Eu vi os prints no Instagram. Estão achando que vou me separar. Jamais, meu Deus do Céu. Justo hoje? Eu dormi ante de ter o BBB, nem sabia que ele tinha ido para o Paredão, mas já imaginava", disse.

"Sammy, sabe a solicitação que fizemos ano passado para alterar seu user e verificar seu perfil? Tu viu que foi aceito o nome? Acho que a verificação deve estar para entrar. Pior que entrou justamente hoje o nome", respondeu a assessora.

Nascimento do filho e paredão

Quando Pyong entrou na casa do BBB, em janeiro, Sammy estava grávida de oito meses. No último dia 17 de fevereiro, o primeiro filho do casal nasceu. Nesse meio tempo, Pyong também foi acusado de assédio em mais de uma ocasião e duramente criticado pelos fãs do programa.

Na noite do último domingo (1°), o youtuber e hipnólogo foi colocado no paredão através do voto do participante Guilherme. Ele concorre à permanência na casa com o próprio Guilherme e Gizelly.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

O hipnólogo Pyong se emocionou na tarde do último sábado (22) ao ver, pela primeira vez, a imagem de seu filho recém-nascido. A produção do reality show chamou o brother na sala da casa para informar o almoço do anjo já estava liberado.

Pyong escolheu Daniel e Ivy para acompanhá-lo. Antes de comerem, os participantes assistiram a uma mensagem em vídeo enviada pela família do youtuber. "Está tudo certo por aqui, obrigada por deixar tudo pronto para mim.

No perfil oficial de seu Instagram, Pyong brincou: "Agora que o papai Pyong já viu, podemos mostrar o baby Jake para vocês. O mini torcedor mais ilustre do #TeamPyong".

Mulher de Pyong, Sammy Lee também publicou uma foto com o filho recém-nascido, Jake, que tem muitos traços do pai. "Você é tudo pra mim. O príncipe do meu conto de fadas. Eu serei o que você quer que eu seja, tudo e a qualquer momento", declarou a compositora.

"Eu sei que mesmo não sendo perfeita, ninguém seria melhor para você do que eu. Obrigada meu Deus. (...) Eu sou mãe! Irra", comemorou Sammy.

(Foto: Reprodução/Instagram)

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commércio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste