BBB 20: Fiat promete dar carro zero a Babu após derrota em prova

A Fiat anunciou nesta sexta-feira (3), no Twitter, que dará um carro zero ao ator Babu Santana após derrota do ator na prova do líder de desta quinta (2), no Big Brother Brasil (BBB 20), cujo prêmio era justamente um automóvel da marca.

"Vim anunciar que o Babu vai subir a favela de Fiat Toro Ultra, sim!", disse. "Sei que essa paixão do paizão pela Fiat não é de hoje e quero realizar o sonho do carro zero! Afinal, de paixão eu entendo! Você merece, Babu!".

O anúncio foi feito depois que Bruna Marquezine, Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Padre Fabio de Melo pediram, nas redes sociais, que o 'paizão' ganhasse um carro mesmo perdendo a prova.

Vim anunciar que o @BabuSantana vai subir a favela de Fiat Toro Ultra, sim! Sei que essa paixão do paizão pela Fiat não é de hoje e quero realizar o sonho do carro zero! Afinal, de paixão eu entendo! ❤ Você merece, Babu! #PaixãoQueMove pic.twitter.com/e6jsIB8KC2 — Fiat Automóveis (@FiatBR) April 4, 2020

Flayslane venceu a prova do líder desta semana, com Babu ficando na segunda posição. A dinâmica era dividida em quatro fases, nas quais os brothers tinham que escolher uma chave e tentar ligar o carro — uma prova de sorte, ao contrário de várias outras da edição, baseadas na resistência.

Na tarde deesta sexta, a empresa Easy Carros também usou o Twitter para prometer um carro ao brother, presente fruto de uma parceria firmada com a Green Automóveis.

"Não queremos mais te ver chorando. Quando você sair da casa do #bbb20 seu carro zero estará te esperando. Um presente nosso para você", escreveu a empresa. O modelo do carro não foi revelado.

Em vídeo postado também no Twitter, um dos diretores da Easy falou sobre o motivo da doação: "A gente vem acompanhando a história do Babu, tanto lá dentro quanto fora da casa. A gente viu ele sofrendo, torcendo, querendo ganhar o carro, e mesmo assim não conseguindo".

"Agora, três horas depois de lançar a campanha, a gente viu quanta gente tem o mesmo sentimento", completou.