BBB 20: Paredão entre Babu, Marcela e Flay está 'alternando quem sai', diz Boninho

A disputa entre Babu, Flayslane e Marcela no Paredão do reality show Big Brother Brasil 20 (BBB 20) está acirrada e imprevisível. Pelo menos, foi o que Boninho, diretor da Rede Globo responsável pelo programa, disse em suas redes sociais, injetando ânimo nas torcidas.

"O paredão está quente e está que está! Uma gangorra alternando quem sai! É fogo no parquinho", disse o marido de Ana Furtado.

Nas redes sociais e enquetes de sites, dá para ver que a disputa deve ser mesmo entre Marcela e Flayslane. Na primeira parcial divulgada pelo site carioca Extra, quem deve sair é a médica, com 57%, contra 36% dos votos para a cantora. Já nessa votação, Babu Santana tem apenas 8% de rejeição na disputa.

A enquete do site Uol apontava - por volta das 18h20 desta segunda-feira (6) - que quem vai sair é a médica Marcela, com 61,90% dos votos. Flay aparece com 35,36% e Babu com 2,73%.