BBB 20 terá casa de vidro com duas mulheres e dois homens a partir deste sábado

Desde o primeiro dia, a Globo anunciou que o Big Brother Brasil (BBB) 20 ganharia uma casa de vidro. Pois nessa sexta-feira (31) a emissora informou que essa casa terá quatro participantes a partir deste sábado (1º). Serão duas mulheres e dois homens, que vão concorrer a duas vagas na edição do programa.

O anúncio dos nomes dos quatro participantes será feito nesta sexta-feira (31), durante os intervalos da novela Amor de Mãe, exibida pela TV Bahia no estado. A casa de vidro vai ser montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os confinados poderão interagir com visitantes do local.

O homem e a mulher mais votados entrarão na casa na próxima terça-feira (4).