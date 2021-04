BBB 21: Arthur é eliminado; Novo paredão tem Pocah, Gilberto e Camilla

O instrutor de crossfit Arthur Picolli está fora da disputa do BBB 21. Ele foi eliminado com 61,34% dos votos. Arthur é o 14º participante a deixar a casa. Ele foi eliminado após um paredão que enfrentou Camilla e Pocah. A influencer teve 30,77% e a cantora teve 7,89%.



No anúncio da eliminação, os participantes ficaram surpresos. Camilla não acreditou que continua na casa.

Capixaba deixou a casa do BBB. Apenas cinco participantes seguem na disputa que termina na próxima terça (4)

Arthur se despediu citando sua terra natal, o distrito de Conduru, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo e agradeceu aos demais participantes. "Eu entrei daqui moleque, tenho certeza que vou sair daqui um homem. Vocês colaboraram muito. Sou fã de vocês. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e eu mudei", disse, emocionado.



Juliette última líder e paredão com Gilberto, Pocah e Camilla

Julitte venceu última prova do líder e ganhou o direito de indicar uma pessoa para o paredão da próxima quinta (29). Pela dinâmica, o indicado para o paredão ganhava o direito de salvar uma pessoa e automaticamente formar o próximo paredão.

A paraibana indicou Pocah. A cantora escolheu salvar Fiuk, com isso, o paredão desta quinta-feira (29) terá Gilberto, Camilla e Pocah.