BBB 21: Fiuk e Rodolffo vencem prova do líder

Após oito horas de disputa, Fiuk e Rodolffo foram os últimos a deixar a Prova de Resistência valendo a liderança do BBB21. Após o triunfo, a dupla comemorou muito e pulou na piscina de isopor. Segundos antes, Arthur e Projota desistiram da disputa.

Ainda não se sabe como será feita a definição de qual dos dois será o líder. Caso seja um consenso entre os participantes, a tendência é que Fiuk ganhe o colar, pois Rodolffo já está imune por ter sído o líder no paredão falso. A decisão deve ser anunciada na noite desta sexta-feira (12).

A dupla, inclusive, já conversou sobre o assunto. Fiuk pediu ao cantor: "Se não for os dois, queria muito que você tivesse a generosidade, velho" e escutou do cantor sertanejo: "Com certeza". Fiuk declarou ainda: "Queria muito ser Líder pelo menos por uma vez" e Rodolffo relembra: "Você lembra que a gente trocou ideia da festa lá né?". A dupla vibra, Fiuk finaliza: "Graças a Deus você está imune também" e brinca: "Só não vai tomar banho pelado na minha frente".

A prova

Gilberto e Sarah foram os primeiros a deixarem a prova e algum tempo depois, Juliette e Carla Diaz também pararam. A terceira dupla a sair foi Viih Tube e Thaís, que não conseguiram completar a rodada a tempo e, na sequência, Camilla de Lucas e João Luiz.

Os participantes da casa foram divididos em duplas e apenas Pocah, vetada pelo Líder Rodolffo, e Caio ficaram de fora da dinâmica.