BBB 21: Pocah é a 15ª eliminada; prova de resistência vai definir 1º finalista

A cantora Pocah é a 15ª eliminada do Big Brother Brasil 21. Ela deixou a casa na noite desta quinta (29), após perder o Paredão disputado contra Camilla de Lucas e Gilberto. Pocah teve 73,16% dos votos.



A influenciadora teve 11,9% e o economista 14,94% dos votos.



No discurso para o anúncio da eliminação, o apresentador Tiago Leifert destacou a trajetória da cantora que chegou até o top sem grandes alianças. A cantora do Rio de Janeiro agradeceu aos colegas de confinamento.



"Obrigada, Big Brother. Obrigada, meu Deus. Amo vocês. Fiquem bem, fiquem firmes. Deem tudo de vocês nessa reta final. E o milionário vai ter que me levar para comer", disse Pocah.



Agora, Camilla, Fiuk, Gilberto e Juliette disputam a 1ª vaga na final em uma prova de resistência. Os três que perderem a prova estarão automaticamente no Paredão do próximo domingo (2). A prova ainda vale uma viagem para Nova Iorque para conhecer o centro de produção da Avon e um valor em dinheiro.