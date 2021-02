BBB 21: Rodolffo tenta 'queimar peido' com isqueiro e leva bronca da produção

O Big Brother Brasil às vezes pode ser tediante para o participante. Rodolffo e Caio, por exemplo, tentaram se entreter na madrugada desta quarta-feira (10) com os gases produzidos no corpo do cantor sertanejo.

O ex de Rafa Kalimann estava peidando mais que o normal. "Vou ter que pedir um rémedio. Sério mesmo. Tá demais", reclamou Rodolffo. Caio questionou se o brother estava mal, sentiu o cheiro do pum e logo se escondeu debaixo do edredom. "Que trem é esse. Tem um gambá morto aí", disse.

Foi quando a brincadeira começou. Rodolffo sugeriu se aliviar dentro de um pote de desodorante para ver se o cheiro ficava armazenado, mas Caio prontamente rejeitou. "Não, vai virar uma carniça. Para", disse.

O cantor sertanejo, então, levantou as pernas para o ar, acendeu o isqueiro perto do bumbum e avisou. "Vamos ver se sai fogo", ironizou.

O fazendeiro caiu na risada com a brincadeira. "Põe lá perto, uia. Tem que por pertinho do sopro do bicho", brincou. "Vai queimar, uai. Tá doido?", alertou o cantor sertanejo.

A produção do "Big Brother Brasil 21" emitiu um alerta pelo telão fixado no quarto com a chamada de atenção a Rodolffo sobre a brincadeira. "Rodolffo, atenção. Nem pode mais queimar o peido", leu e reclamou Caio.

"Tá bom, não vou mais queimar o peido, não", finalizou Rodolffo.