'BBB 22': 'com você até o fim', diz mãe de Tiago Abravanel após desabafo do filho

Cíntia Abravanel usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 1º, para sair em defesa do filho. Na madrugada após o jogo da discórdia no Big Brother Brasil 22, Tiago Abravanel fez revelações sobre a relação distante que tem com o avô, o apresentador de TV Silvio Santos, dono do SBT.

Na conversa que teve com outros integrantes da casa, o ator e cantor disse que só contou com a presença do avô em uma festa de aniversário quando completou 1 ano de idade. Além disso, disse que sempre se sentiu excluído das comemorações de Natal com a família de Silvio Santos.

"Minha relação com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que a gente estava comemorando Natal, eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto da família estava todo junto e a gente não estava", afirmou.

Tiago também contou que a mãe fica triste com o distanciamento da família, mas explica que, agora, ele consegue lidar melhor com a situação. "Um dia vi que estava feliz com minha mãe, junto, com a família unida e eu olhei, mais uma vez, pelo Instagram, pela internet, que estavam todas as outras filhas e os outros netos junto com ele. E aí eu falei: 'Tá tudo bem'. Eu senti essa dor durante 33 anos. Quando isso aconteceu, eu virei uma página. Pensei: 'Por que estou julgando o Natal feliz dessa família, se nunca fiz parte dela?", concluiu.

Após a repercussão da fala, Cíntia Abravanel usou o Instagram para publicar uma série de fotos ao lado de Tiago e das filhas para declarar o seu amor. Em uma frase, a filha de Silvio Santos enfatizou: "Tô com você até o fim", escreveu com as hashtags "união", "família" e "filhos".

A postagem foi comentada por amigos de Tiago e personalidades, como a apresentadora da Band Cátia Fonseca. "Estou na torcida pelo Ti". Tiago Abravanel é filho de Cíntia, a primeira filha de Silvio Santos, fruto do primeiro casamento do dono do SBT com Maria Aparecida Vieira Abravanel, que morreu em 1977. Íris Abravanel é a atual mulher do apresentador e, com ele, teve cinco filhas.