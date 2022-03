O Barão da Piscadinha deve virar o 'Barão da Eliminaçãozinha' na noite desta terça-feira (29). Ao menos é o que aponta a enquete realizada pelo portal Uol.

No levantamento, Lucas aparece com 76,68% às 9h40 desta terça. Em seguida vem Pedro Scooby com 11,81% e Paulo André com 11,51%. Eram pouco mais de 155 mil votos até então.

Com isso, mais uma pessoa ligada ao quarto Lollypop deve abandonar o jogo. Lembrando que Barão é o namorado de Eslovênia dentro da casa.