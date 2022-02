BBB 22: Jade admite 'iludiu' Arthur Aguiar com pulseira do VIP

Jade Picon é novamente líder no BBB 22. Após vencer a prova, a influencer falou sobre Arthur Aguiar, seu principal antagonista no jogo. Após disparar que o brother nunca foi sua prioridade e que sentiu que ele se aproximou por interesse, a famosa admitiu que, durante a entrega das pulseiras do VIP, fingiu de propósito que ia convidar o marido de Maíra Cardi para o "lado abastado" da casa.

Tudo começou quando Paulo André, que recebeu a pulseira da líder durante a "trolagem", recordou o momento após o fim da prova da última quinta-feira. Em seguida, Pedro Scooby questionou o gesto da sister: "Ah, é? Foi sem querer que tu fez isso?".

Jade, então, permaneceu em silêncio e deu um sorriso. "Olha essa cara", disparou Laís. "Não foi sem querer?", perguntou a médica.

"Gente, o que eu posso fazer? É mais forte que eu", disse Jade Picon.

A líder continuou: "Ah, é legal uma emoção a mais. O P.A tava do lado, eu só fiz assim... E dei pro P.A", gesticulou a sister recriando o momento em questão envolvendo o ex-Rebelde.

Em tom de brincadeira, Scooby finalizou o assunto: "A Jade tá movimentando o jogo, hein".