BBB 22: Saiba quem ainda está na disputa da Prova do Líder

Enquanto o cronômetro da Prova do Líder se aproxima de 12 horas, a disputa pelo trono do Big Brother Brasil 22 se afunila. Até o momento, 10h51 desta sexta-feira (25), dois participantes já deixaram a disputa: Gustavo Marsengo, o primeiro a deserdar, e Arthur Aguiar, eliminado com 9 horas.

Veja quem continua na briga pela liderança:

Douglas Silva

Eliezer

Eslovênia

Jessilane

Linn da Quebrada

Lucas

Natália

Paulo André

Pedro Scooby

Prova de resistência

"Atenção às regras: cada jogador deverá se posicionar na sua base segurando o batom líquido Power Stay. Ao longo da prova, a base irá inclinar descendo e subindo. Vence quem resistir por mais tempo".

Tadeu Schmidt ainda explica aos brothers outras regras da disputa:

"O acrílico está aí para ninguém abraçar o batom com as pernas, para ninguém passar para o outro lado do batom também. Vocês não devem usar o acrílico como apoio, porque ele pode quebrar e soltar. Segurou no acrílico está eliminado? Não, mas ele não está aí como apoio. É proibido se sentar na base, é proibido ajoelhar na base e é proibido usar deliberadamente outra pessoa ou outro batom para se apoiar. Vale sempre aquele velho e bom conselho: não arrisque".

E o público também tem o poder de participar da Prova do Líder Avon de Resistência. O apresentador explica como funciona a interatividade na dinâmica:

"Vocês viram que, durante a prova, eles estarão submetidos a calor, frio, vendo, chuva... E são vocês que vão determinar os efeitos que eles vão enfrentar, votando lá no gshow.com/bbb. Capricha, vai lá, pode votar à vontade!".