BBB 22: Tiago Abravanel reencontra o marido: 'Não vou te largar mais'; vídeo

Após a desistência do Big Brother Brasil 22, Tiago Abravanel não perdeu tempo no Rio de Janeiro. Em questão de horas, o ator foi flagrado no aeroporto, embarcando em um voo comercial para São Paulo, onde mora com o parceiro, Fernando Poli, de 37 anos.

Apesar de não ter se casado oficialmente, os dois estão juntos há sete anos. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o casal aparece dentro de um carro. Após mais de um mês separados, a saudade apertou, e Abravanel logo solta que não vai largar Poli nunca mais.

"Gente, olha quem tá aqui", disse Fernando Poli. "Meu Deus do céu, que loucura! Não vou te largar nunca mais. Eu te amo", se declara Abravanel.

Poli garante ao ex-BBB que ele é muito querido aqui fora, o chamando de maravilhoso. O neto de Silvio Santos rebate, afirmando que ainda precisa descobrir o que é aqui fora. "Vou descobrir daqui a pouco", disse.

"De verdade, a gente te ama muito. Muita gente te ama", diz Poli, que também usou seu perfil para comentar a desistência do artista.

"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final. Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem. Você será sempre o nosso maior campeão. Seu coração é muito grande para tudo isso. Amor eu te amo. Vem para casa, vem para a casa do amor", escreveu Poli.

Botão de desistência

Pela primeira vez, o BBB conta com um botão de desistência dentro da casa. Abravanel o utilizou sem aviso aos colegas de confinamento, após um período se sentindo conturbado e solitário dentro do reality. Conhecido pelo público como um mau jogador, por evitar conflitos e tentar fazer da edição um "BBB do Amor", o artista fugia de conflitos e ficou mal após perceber que seria uma opção de voto para os colegas. "Eu não soube jogar esse jogo", chegou a afirmar no confessionário, pouco antes de desistir.

Após a desistência, o Big Boss do programa comunicou os outros participantes que o jogo seguiria normalmente. A participação de Abravanel não será substituída.