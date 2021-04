BBB dia 101: programa será estendido com reencontro de participantes

Todos os participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB) terão a chance de pisar novamente na casa mais vigiada do país. Esse reencontro marcará o dia 101 do programa e será exibido no sábado (8) na TV Globo.

A final, por sua vez, está marcada para a próxima terça-feira (4).

O programa extra irá mostrar esse reencontro, que ocorrerá pela primeira vez na história. A reunião irá durar algumas horas e e tudo será gravado.

Os eliminados poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento. E poderão, até mesmo, matar a saudade de ver o apresentador do BBB21 no telão da sala: Tiago Leifert comandará, dos estúdios, esse encontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição para festejar os 100 dias do programa.