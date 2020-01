BBB: Mari Baianinha 'passa pano' para zoofilia e diz que 'tudo bem comer animal'

A baiana Mari Gonzalez e Felipe Prior, na tarde deste domingo (26), conversaram no BBB 20 sobre zoofilia - o estupro de animais. O brother começou contando que muitos funcionários de obras em que atua como arquiteto revelaram que já transaram com animais.

Após o comentário de Felipe, a influencer deu a sua opinião sobre o assunto. "Isso é anormal para gente, mas é normal para um monte de pessoas e está tudo bem. Para mim está tudo bem. Se a pessoa quer comer um animal, tudo bem".

Reações

A ativista da causa animal Luisa Mell usou a sua conta no Instagram para repudiar o diálogo de Mari e Felipe. "Tive que assistir para acreditar que a participante do BBB 20, Mari Gonzalez foi capaz de dizer: 'quer comer (no sentido de ter relações sexuais) um animal. Para mim tudo bem. Tá mara'. É inacreditável e inaceitável que tratem zoofilia desta maneira em rede nacional".

Em seguida, Mell esclareceu que não existe sexo com animais, mas, sim uma violência, já que é impossível o consentimento do ato.

"Vocês têm ideia das feridas, dos machucados que já tive o desprazer de ver nas vaginas de cadelas vitimas de estupro! Porque não existe sexo com animais, assim como não existe sexo com crianças! É sempre abuso, violência, estupro...É vergonhoso, é criminoso. Infelizmente muitos animais chegam a óbito depois de ser vítima desta atrocidade... Mari, onde isto é mara? Onde isto é aceitável? Vergonha", encerrou, revoltada, a ativista. atrocidade... Mari, onde isto é mara? Onde isto é aceitável? Vergonha", encerrou, revoltada, a ativista.

Denúncia

O delegado e deputado estadual Bruno Lima (PSL) pretende acionar o Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar o caso.

“Após esse triste episódio do ‘BBB 20’, em que batem um papo sobre zoofilia, nossa equipe está estudando as medidas legais do que podemos fazer para não ficarmos só na teoria. Provavelmente vamos fazer uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurarem os fatos. Zoofilia é crime, não é normal. Queria vê-los fazendo resgate de animal estuprado e falarem que é normal”, escreveu Bruno Lima em suas redes sociais.

“Zoofilia nunca poderá ser tratado como algo normal, é crime! E todo indivíduo que comete tal atitude deve ser preso!”, defendeu o deputado em outra publicação.

A declaração da baiana também foi mal recebida nas redes sociais e internautas pediram a exclusão de Mari do reality. Estuprar animais é considerado crime de acordo com o Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9605/98. O chamado "sexo", que não conta com consentimento do animal e muitas vezes o machuca, pode render a detenção por três meses a um ano e multa.