BBB: Mari Baianinha pede Jonas em casamento e ele aceita

Enquanto poucos romances se formam dentro da casa, a vida amorosa dos brothers com um mozão do lado de fora vai de vento em pôpa. Seguindo a tendência da 'escola Manu Gavassi de relacionamentos' - detentora do pioneirismo na arte de estreitar laços com o xodó durante o confinamento -, Mari Gonzalez quebrou a quarta parede e pediu o ex-BBB Jonas em casamento, que prontamente aceitou.

A razão do pedido à distância é que Daniel Lenhardt e Ivy Moraes entraram na casa e revelaram a baiana que o seu boy estava apaixonado e na torcida por ela, com direito a vídeo gravado com declaração. Emocionada e feliz com a atitude do amado, ela não titubeou e vai trocar as alianças quando sair do confinamento.

"Fica tranquila e foco, só isso. Mas ele [Jonas] tá torcendo muito por você. (...) Ele fez um vídeo tão fofo um dia, falando bem, ele é apaixonado por você", disse a novata para Mari. "Ai amor, eu te amo, quero casar com você!", declarou-se a ex-panicat colocando o crush contra parede (ou paredão para combinar com o reality).

Por meio dos story do Instagram, para deixar esse pedido ainda mais inusitado, Jonas deu o parecer: "eu também quero [casar]. Eu aceito, amor. Eu caso".

Algumas horas depois, o ex-BBB compartilhou um vídeo com a reação do filho João Lucas, de 4 anos, ao conhecer a notícia do casamento. O menino ficou chancelou a união e perguntou para a mãe, a modelo Natália Vieira, se o casamento seria naquele momento.