BBB20 anuncia baiana na disputa pelo prêmio

O Big Brother Brasil 20 anunciou, neste sábado (18), uma baiana no time que disputa o prêmio da casa mais vigiada do Brasil. Mari Gonzalez tem 25 anos e é influenciadora digital do universo fitness. Natural de Salvador, hoje mora em São Paulo com o namorado, o ex-BBB Jonas, e junto a ele compartilha na internet o estilo de vida saudável que abraçaram. Antes de acumular mais de três milhões seguidores no Instagram, trabalhou como assistente de palco no programa “Pânico na Band”. Sobre a transição entre as duas funções, acredita que nada na vida é por acaso e que o trabalho a impulsionou a ir para a internet mostrar mais sobre a sua personalidade.

Mari se considera uma pessoa de energia positiva, animada e muito fiel às suas amizades. Adora ouvir música eletrônica, sertaneja e funk. O jeito acelerado faz com que goste de deixar tudo sempre arrumado em casa, mesmo que no fundo ela se enxergue muito estabanada, e ela também acredita que sua ansiedade pode atrapalhá-la em algum momento do confinamento. Conta que dá seu máximo em tudo o que faz e que não é de desistir fácil de seus objetivos. Desde que foi convidada, enxergou a possibilidade de entrar no BBB como uma chance de ouro e, por isso pretende se entregar por inteiro ao jogo. “Estou agarrando essa oportunidade com unhas e dentes. É por mim e pelos meus pais”, revela.

Ator que viveu Tim Maia no cinema está no BBB20; veja outros participantes