BBB20: Apelido de Babu surgiu como bullying racista nos tempos de escola

"Se alguém me chamar de Alexandre precisa falar umas três vezes para eu olhar", disse Babu Santana sobre o seu nome de batismo nesta edição do BBB20. A fala mostra que o brother está totalmente acostumado com sua alcunha. Mas nem sempre foi assim, principalmente por conta do apelido ter uma origem racista.

O bullying travestido de apelido surgiu ainda na escola, quando nas Olímpiadas escolares o jovem Alexandre era o goleiro do time. O problema é que ele era um garoto indisciplinado, brigão e durante um jogo o pau comeu solto e durante a confusão, um menino disse que Alexandre parecia um Babuíno.

"Fizeram até uma musiquinha. Eu lembro que quando acabou a musiquinha, voei na galera, bati em quem via na frente. Foi uma tormenta na minha vida", disse Babu em uma entrevista a Marília Gabriela em 2014.

Tudo mudou no dia em que Reinaldo, um amigo que tinha deficiência, o chamou de babuíno. Naquele dia, o brother reclamou. "Eu virei para dar nele e falei 'não faz isso'". E seu amigo sugeriu chamá-lo apenas de Babu.

O participante do reality show acabou aceitando a sugestão por um motivo: esse era o apelido de seu pai, que trabalhava como segurança na Globo.

"Tinha apelido de Babu, por outro motivo. Era personagem do 'Jeannie é um Gênio', tinha o Babu, um gênio atrapalhado. Meu pai era distraído e botaram esse apelido nele. Coincidência, meu pai e eu com o mesmo apelido, por questões distintas. Falei está bom, Reinaldo, Babu pode", relembrou.

Curiosamente, o brother teve dificuldade para emplacar o apelido Babu como seu nome artístico. Ele chegou a falar que teve brigar para que o Alexandre fosse alterado nas primeiras peças.