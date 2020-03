BBB20: Após saber do Coronavírus, Daniel pega barata com a mão e leva bronca

Alvo constante de reclamações do público e dos próprios brothers devido às punições que vem levando no Big Brother Brasil, o participante Daniel cometeu mais uma gafe no programa. Dessa vez, após todos serem informados da pandemia do Novo Coronavírus e da importância dos atos de higiene, tanto para dar exemplo aos telespectadores como para a proteção dos próprios participantes, o brother pegou uma barata com a mão.

O ato não passou despercebido e foi repreendido pelos outros confinados. “Você está dando o pior exemplo do mundo”, disse Manu Gavassi ao ver a cena. Momentos depois, a sua amiga Ivy também deu uma bronca no jovem: “Me ajuda, Daniel. O cara acabou de passar na televisão falando e barata é nojenta, suja”, disse.

Em sua defesa, Daniel disse que as pessoas exageram com ele. “Não fala desse jeito comigo, já vem com lição de moral... cada um tem sua opinião”, disse. Os participantes voltaram a reclamar: “Não é uma opinião, é consenso. As pessoas sabem que baratas vivem em esgoto”.

Confira os vídeos da situação:

Tiago: Mantenha as mãos sempre bem higienizadas.



Daniel: Pega nas mãos primeira barata que encontra. A expressão da Manu e a Flay cantando no fundo... mds... ???????????? #BBB20 pic.twitter.com/U9gWmyWo0K — Juliana〆 (@lasanhasemcreme) March 17, 2020 caralho, o daniel é só amassando na porrada mesmo. ELE NÃO TEM SENSO, NÃO ACEITA OS FATOS, MIL PESSOAS FALANDO E EXPLICANDO AS COISAS PRA ELE E NO FINAL NAO TEM EFEITO NENHUM POIS ELE INSISTE EM SER BURRO #bbb20 pic.twitter.com/V8E2bLyKSo — no (@here4demis) March 17, 2020

Pandemia

Os BBBs foram avisados no programa ao vivo desta segunda-feira (16) sobre a pandemia de coronavírus. Muitos participantes demonstraram preocupação, embora eles tenham sido avisados que nenhum familiar foi contaminado. Alguns até choraram, como Gizelly, Rafa e Mari Baianinha. Hoje (17), o Paredão será sem plateia e sem a presença das famílias.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), a emissora afirmou que a ideia de comunicar sobre o que está acontecendo aqui fora é orientar aos brothers - e a todos que acompanham o programa - sobre os hábitos de higienização e medidas preventivas ao avanço da Covid-19, além de tirar as principais dúvidas dos confinados a respeito do assunto.

A produção afirmou também que terá atenção e cuidado ainda maiores em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa e o monitoramento de todas as pessoas que têm acesso – já restrito – à residência. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica.

Como a higienização das mãos é um dos principias fatores de prevenção, a produção do BBB 20 aumentou o limite diário de consumo de água para todos na casa. Assim, os brothers poderão lavar as mãos com mais frequência, não apenas para sua própria segurança, mas como um lembrete para quem acompanha os participantes.