BBB20: Bianca Andrade perde mais de 180 mil seguidores após defender Hadson

A influenciadora digital Bianca Andrade foi 'cancelada' na web desde a última segunda-feira (3), depois de ficar contra as meninas no BBB20, que se uniram contra Hadson. Ela preferiu não acreditar no que a ginecologista Marcela contou sobre o plano de sedução de alguns brothers para prejudicarem a blogueira e Mari Gonzalez.

Segundo o Uol, até o programa de ontem ir ao ar, Bianca estava com 9.278.743 de seguidores, cerca de 80 mil a menos do que ela tinha na noite de domingo (2), antes de toda a confusão. Com a exibição do BBB e suas declarações durante o programa, o perfil amanheceu com 9.177.661 seguidores no Instagram, pouco mais de 100 mil a menos.

Em conversa com Guilherme, ficou na dúvida se Hadson estaria sendo falso ou não. Ela ainda chamou Manu Gavassi de retardada. "A Manoela: 'ainda bem que eu não troquei com essa pessoa'. Eu estou te pedindo... Você é muito retardada, não é possível."

A influenciadora havia conquistado mais de um milhão de seguidores no Instagram desde que foi anunciada no reality. Porém, ela começou a perdê-los por confrontar Marcela McGowan e Gizelly Bicalho por causa das acusações contra Hadson.

Por causa da situação, o perfil oficial de Bianca Andrade fez um post no Stories pedindo que ela acorde para o jogo.

Entenda a confusão

Gizelly chamou Mari para conversar e disse que ela precisava ouvir algumas coisas. Com 4 votos, a baiana foi a segunda mais votada da noite - Hadson acabou completando o paredão quádruplo, que já tinha Petrix, Pyong e Babu.

Mari acabou indo às lágrimas. "Em nenhum momento eu pensei em você ou na Marcela. Desde o início eu falei que não ia votar em nenhuma menina. O que eles fizeram é muito feio. Eles estão manipulando para a gente se votar", afirmou.

A médica Marcela ainda falou a Mari sobre o plano dos homens para "desestabilizá-la", que envolvia usar Lucas para seduzir a baiana e prejudicar a imagem dela fora da casa, já que ela namora o ex-BBB Jonas Sulzbach.

Depois das conversas, as mulheres da casa resolveram ir tirar satisfação com Hadson, Felipe e Lucas. Os ânimos se exaltaram. Uma das mais nervosas era Flay, que queria que o ex-jogador explicasse o plano dele para derrubar Mari.

"Não sei que conversa é essa. Eu não disse nada e que alguém prove que eu disse. O único plano é que familia JJ não vota em JJ, e que ia tentar manter os anônimos aqui. A gente tinha um acerto, que não votava no nosso grupo. Me acuse do que quiser que eu tenha falado, não do que acham que eu falei", se defendeu Hadson. JJ é como eles se referem ao grupo pipoca.

"Eu falei 'a Mari é uma grande jogadora dentro da casa, sabe jogar, tem uma pessoa lá fora que deve ter explicado tudo'", explicou ele.Rafa Kaliman não gostou do que ouviu e disse que Hadson tem comportamento machista com as mulheres da casa. "Aprende quando você sair, assiste a todos os vídeos e vê o quanto é machista", criticou. Ele pediu que ela não colocasse palavras na boca dele.

"O Lucas tem mulher, como vou colocar o dele na reta? Botar em risco o casamento dele, não existe isso. E ele não seria doente mental de se colocar em risco. Elas estavam perdidas em quem votar. Elas só entenderam errado, estão fazendo tempestade em copo d'água. As meninas se perderam", explicou Hadson para Bianca, negando o plano.

Depois da negativa de Hadson, a casa pareceu ficar dividida - Bianca, por exemplo, afirmou que foi uma "acusação muito grave" e não se alinhou com as mulheres do grupo pipoca.

Conversando com Telma depois, Marcela afirmou que já esperava ser questionada. "Amiga, toda vez que uma mulher levantar sua voz, vai ter gente duvidando". A advogada repetiu e acrescentou: "E o pior é quando outras mulheres duvidam da mulher".

"Toda vez que a gente se impor, a gente vai ser taxada de louca. Louca é um termo que as pessoas usam para não validar a opinião das mulheres", continuou Marcela.

Hadson também chorou depois da confusão e se disse injustiçado. "As meninas têm um bloqueio muito grande comigo, porque acham que eu sou machista, acham que sou ignorante, sou arrogante ou aquilo ou outro. Agora, fazer acusações contra a minha pessoa sem eu ter feito, isso aí dói." Ele disse que não sente raiva. "Eu não consigo ter raiva delas, porque, para mim, elas estão doidas."

Apesar disso, detonou Marcela e Gizelly. "São duas falsas, duas falsas, Marcela e Gizelly. Tentaram jogar o Gui para o público achar que pediu para sair. Elas plantaram a história. E eu ainda defendi elas", afirmou. Felipe prometeu que irá até o fim na próxima prova do líder, nem que precise ficar acordado cinco dias.

"Eu juro por Deus, eu vou ganhar essa prova. Eu me conheço, se eu tiver que ficar cinco dias acordado lá eu fico só de raiva. Eu vou ficar no meio da prova espumando. Eu não gosto, foi muita traição, porque eu abri o olho de todas", disse.