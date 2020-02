BBB20: com declaração de amor, Guilherme e Gabi selam volta com beijo na chuva

Após a discórdia, vem a reconciliação. Em uma cena digna de novela, os pombinhos Gabi Martins e Guilherme Napolitano selaram a volta no Big Brother Brasil (BBB 20). Após declarações de amor, um beijo selou a paz. E a chuva que caía na cidade do Rio de Janeiro completou a cena. De longe, Manu Gavassi narrou a história, inventando um diálogo fictício, fazendo piada com a situação.

Veja o roteiro criado por Manu, que finalizou com a frase "E assim ficou um lindo VT (sigla para videotape, como são chamados os vídeos exibidos durante o programa)":

"Gabi: Eu te amo

Guilherme: Mas não é muito cedo para falar isso?

Gabi: Eu não sei se é muito cedo. Mas eu sinto meu pequeno coraçãozinho sertanejo.

Guilherme: Ah, para. Você sabe que eu sou do signo de peixes...

Gabi: Mas o que isso quer dizer?

Guilherme: Que eu choro muito e eu sou muito sensível. Embora eu seja muito bonito, eu tenho uma profundiade de sentimentos que poucos entendem, Gabi... Você me entende.

Gabi: Eu te entendo, Gui.

Guilherme: Vamos nos beijar agora debaixo dessa chuva?"

Os participantes que estavam na varanda deram mais vida ao roteiro criado por Manu, brincando de diretores. "Coloque a música de fundo e a câmera lenta", pediu Pyong. "Isso é beijo de novela", disse Gizelly. "Parem de contar dinheiro na frente dos pobres", gritou Marcela.

Mais tarde, Guilherme e Gabi foram para o quarto do líder. Victor Hugo apareceu e ajudou a cena de novela continuar. A cantora, dona do hit Neném, entregou um porta-retrato com foto de sua mãe para Victor Hugo, pedindo para que o maranhense fingisse ser ela. Foi aí que o modelo se declarou.

"Estou apaixonado por ela, todo mundo sabe. Vou respeitá-la sempre e tentar de tudo para fazê-la feliz", responde Guilherme olhando para a foto.

Dedo podre

Em entrevista dada ano passado, no embalo do hit 'Neném' (maior sucesso da cantora), Gabi disse ao jornal Extra que tinha 'dedo podre' para escolher os namorados.

"Eu sou especialista em namoros fracassados. Minha mãe me chama até de dedo podre (risos)", disse ela, à época. Fica o questionamento para saber se o destino do relacionamento com Guilherme será igual às experiências passadas da cantora.