BBB20: Daniel enfia a mão na churrasqueira para ver se estava quente e se queima

Daniel de Sabugosa com toda a sua inteligência suprema, colocou a mão na resistência da churrasqueira elétrica e queimou a mão ????????????????????????... #bbb20 #redebbb #Churrasdoprior pic.twitter.com/MyvYmLvcjr

O deboche do Babu com o Daniel colocando a mão na resistência e se queimando é tudo pra mim



Churras do Prior #FestaDoLider pic.twitter.com/rvcolnjLr4