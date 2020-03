BBB20: Daniel perde estalecas e Prior pula na piscina para ser punido; entenda

A festa do líder do Big Brother Brasil 20 nesta quarta-feira (4) foi o cenário de mais uma punição para Daniel Lenhardt. O participante, que veio da casa de vidro, perdeu 300 estalecas como punição por tentar olhar por trás das cortinas do muro da casa.

A atitude revoltou Felipe Prior, que discutiu com o brother e, para se vingar, tirou a roupa e pulou na piscina, mesmo sabendo que também seria punido.

"Agora me revoltei, cheguei ao meu limite. O que você perder de estalecas eu perco igual. Eu preciso fazer isso pro público ver o que você está fazendo aqui dentro. A partir de hoje, a cada estaleca que você perder, eu perco o mesmo número", disse o arquiteto.

Prior também aproveitou o momento e desabafou com seu rival no jogo, Pyong Lee. "Ninguém é besta aqui. Já banquei duas semanas. Ele vai aprender da forma que eu aprendi. O que ele causar de punição eu causo igual", disparou.

O ator até tentou conversar com Prior, mas a tentativa de diálogo acabou em discussão. "Tu não vai perder de propósito. Você sabe que eu não faço por querer", tentou argumentar Daniel. "Quero ver se as pessoas vão passar a mão na minha cabeça igual passam na sua", disse Felipe.

A namorada de Daniel, Marcela McGowan, se aproximou e, chorando, retirou o namorado da discussão. Depois, ainda chorando, desabafou com Pyong. "Eu sei que não faz por mal, mas tenho medo de ele perder essa oportunidade. Nem deveria estar preocupada com isso", lamentou.

O comportamento de Daniel em perder estalecas é algo já comum no programa e tem se tornado motivo de críticas dos telespectadores e até da produção. “Tenho certeza de uma coisa: terça-feira sai alguém por aquela porta e eu espero que seja o Daniel”, disse o humorista Rafael Portugal, na última terça-feira (3), em sua esquete semanal exibida no programa.

Confira os vídeos da discussão: