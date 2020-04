BBB20: Gizelly chama base de Thelma de barro e revolta web por racismo

O nome de Gizelly, do BBB20, se tornou um dos mais comentados do mundo no Twitter após receber diversas críticas após, na noite desta sexta-feira (3), ter um diálogo de cunho racista com Thelma. Na conversa, a advogada 'brincou' que a médica passava barro na cara para se maquiar.

Após a prova do líder, vencida por Flayslane, dentro do quarto |Gizelly notou que o lençol de Thelma estava manchado. "Gente, eu não sei o que a Thelminha passa na cara. É barro?", questionou, aos risos.

"É a minha base", respondeu Thelma. "Isso é barro, pô!", insistiu Gizelly. "Tem hora que eu tiro a maquiagem, mas tem horas que não dá", justificou Thelma, visivelmente sem graça. "O que é isso, Thelminha?", ainda provocou Gizelly. "E a minha base. A minha base é marrom".

Gizelly sendo racista NOVAMENTE com a Thelminha falando que ela passa barro no rosto #BBB20 pic.twitter.com/gvbdfeG6tj — emu (@tiniflores) April 3, 2020

Por causa do diálogo, Preta Gil se manifestou, indignada: "Até quando vamos ter que escutar isso?? Nossa base não é barro, não, meu amor. Somos Pretas!!!", escreveu a cantora.

Apesar disso, a equipe que administra as redes sociais de Thelma postou um comunicado sobre o ocorrido defendendo Gizelly.

"Precisamos lutar, antes de tudo, para que toda a sociedade conheça o problema que é o racismo. Somente assim conseguiremos enfrentá-lo com recursos e longo prazo, com políticas de Estado e compromisso de todos. Para criar e gerir as políticas de modo eficiente, é importante conhecer o racismo em detalhes, saber onde ele está, como atua e seus efeitos sobre as pessoas", começava o texto.

"Não estamos passando pano e muito menos ameninzando a fala racista que a Gizelly teve, mas entendemos que possa ter sido interpretado dessa maneira. Foi nítido o constrangimento da Thelma com a fala. Assim como condenamos falas racistas de outros participantes, não estamos deixando passar a fala da Gizelly, mesmo as duas sendo amigas lá dentro. É sempre necessário sermos denunciantes do racismo que é tão presente na nossa sociedade. Nosso posicionamento sempre será ir contra e repudiar qualquer fala, ato e pessoas com esse tipo de pensamento", terminava o comunicado.