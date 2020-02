BBB20: Grávida de 9 meses, esposa de Pyong apaga fotos e ganha 300 mil seguidores

Após a última festa do BBB20, quando Pyong Lee tentou beijar Marcela, apertou a bunda de Flayslane e esfregou suas partes íntimas na cabeça de Gizelly, sua esposa Sammy apagou todas as fotos ao lado do marido publicadas neste ano no Instagram. Grávida de nove meses, a influenciadora digital tem recebido apoio de muitas mulheres na internet e ganhou mais de 300 mil seguidores desde o episódio.

Segundo o Notícias da TV, no sábado ela havia encerrado o dia com 1,3 milhão de seguidores. Até a publicação deste texto, ela já havia ultrapassado a marca de 1,7 milhão.

Sammy também tirou de seu perfil as publicações que havia feito para exaltar a participação do marido no reality show da Globo. O único registro que ela manteve foi um vídeo de 4 de fevereiro, no qual aparece dançando em comemoração à eliminação de Petrix.

O último registro em que Pyong aparece no perfil de Sammy no Instagram é de 24 de dezembro de 2019, poucas horas antes do Natal. Nos Stories, a influenciadora digital tem se limitado a falar sobre maternidade e BBB20 deixou de ser pauta.

No fim de semana, Sammy foi muito questionada na web sobre as atitudes do marido no confinamento, mas ela optou por ficar em silêncio a respeito do assunto, mas prometeu se posicionar no momento certo.

O público do BBB20 se decepcionou com Pyong após vê-lo na festa Guerra e Paz apertando a bunda de Flayslane Raiane, esfregando suas partes íntimas na cabeça de Gizelly Bicalho e tentando beijar Marcela Mc Gowan. Todas as atitudes foram feitas sem o consentimento das garotas.

Uma campanha no Twitter pediu a expulsão do hipnólogo, que levou uma bronca da direção do reality show na tarde de ontem. Marcela e Flayslane foram chamadas ao confessionário para darem suas versões dos fatos, mas aliviaram a barra do amigo, que ganhou uma segunda chance no confinamento.

Chantagem

Outra polêmica também recaiu sobre Pyong Lee nesta semana após a comissória de bordo Débora Welker gravar um vídeo denunciando o hipnólogo. Brasileira que mora em Dubai, ela contou que há quatro anos foi chantageada pelo brother depois de os dois terem ficado uma vez.

Débora, que tem 30 anos, contou que conheceu Pyong em uma festa e os dois ficaram. Na época, o brother contou que estava solteiro e queria uma relação séria. Elas começaram um relacionamento - e foi aí que Pyong revelou que já tinha uma namorada, o que deixou Débora revoltada.

"Enfim, não fiquei mais com ele. Passou uns dois meses e eu fui numa festa, conheci outro menino e a gente ficou. E ele me disse que estava com um amigo. Quem era? Sim, ele (Pyong). A gente fingiu que não se conhecia e ele esperou o menino ir no banheiro. Pedi a ele para não contar para o amigo que a gente já tinha ficado, já que não tinha sido nada demais. Ai ele: 'É, eu não vou falar, mas você vai ter que continuar ficando comigo'. Ele me chantageou para eu continuar saindo com ele", revelou Débora.

Débora afirmou que Pyong é "uma pessoa sem caráter, extremamente arrogante, que humilha os outros". "Sabe aquele tipo de pessoa que trata o garçom mal? Ele é mentiroso, falso. Só que ele é inteligente, então é extremamente manipulador. É um ator nato. Não tem caráter. Humilha as pessoas, arrogante. Se acha porque tem dinheiro. Se acha o famosão. É insuportável", diz.

Para o colunista Leo Dias, de Uol, a comissária de bordo diz que desde que revelou a história recebeu mensagens de garotas contando casos similares. "Daqui para frente só vão surgir mais e mais histórias, pode apostar. O que os outros dizem sobre mim não me importa. Eu sei quem sou".

A assessoria de Pyong disse que desde a festa de sábado, quando o hipnólogo foi acusado de assediar Marcela e Flay, começaram a surgir ataques contra ele.

"Nosso ponto é que o Pyong, por estar confinado no BBB20, infelizmente não pode se defender pessoalmente. O que facilita o surgimento de acusações e acusadores. Principalmente por ser um programa de muita audiência. Mas nós conhecemos ele e a família profundamente, a ponto de sinceramente acreditarmos que esse episódio não é condizente com a personalidade e caráter do Pyong Lee. Quando esses assuntos aparecem, nos chamam a atenção. E a gente faz questão de apurar com a família, amigos, gente do convívio diário do Pyong, até para evitar sermos surpreendidos por qualquer desdobramento", diz.

Sobre a denúncia de Débora, a assessoria lembra que Pyong já era uma figura pública quando o caso ocorreu e ela nunca procurou fazer a denúncia. "E esse assunto só surgiu agora, sendo que a alegação é que o episódio tem 4 anos".