BBB20: primeira festa terá tema Preto e Branco

A primeira noite de comemoração do Big Brother Brasil 20 (BBB 20) será nesta sexta-feira (24) e já tem tema definido. Inaugurando a festa "Os opostos se atraem” – temática que norteará todas as celebrações de sexta-feira desta edição –, as cores preto e branco serão as protagonistas da noite.

A decoração trará objetos nos dois tons. A pista de dança será em formato de tabuleiro de xadrez e um portal terá peças do jogo, como rei e rainha, nas duas cores. Tapetes e móveis pretos e brancos vão completar o cenário. Os brothers também estarão vestidos a caráter: alguns usarão roupas brancas, outros roupas pretas.

Prova do Anjo

Neste sábado (25), o BBB 20 terá sua primeira prova do anjo. Desta vez, no lugar de imunizar alguém, o próprio vencedor estará imune ao paredão. Como todos os integrantes do grupo Pipoca já têm imunidade, apenas o grupo Camarote – exceto Petrix Barbosa, que é o líder da semana – disputará o benefício.

Mas nem só de coisas boas vive o anjo: assim que vencer a prova, o participante deverá indicar quem vai enfrentar o castigo do monstro. E o clima será de saudosismo: cada monstro deste ano relembrará momentos e situações marcantes, engraçados e, muitas vezes, bastante irritantes de edições anteriores do reality.

Líder

Nesta quinta-feira (23), na disputa pela primeira liderança da vigésima edição, o ginasta Petrix Barbosa foi o sortudo e garantiu mais uma semana no reality. Munido de novos poderes, o atleta escolheu dez brothers para fazerem parte do grupo VIP: Babu Santana, Bianca Andrade, Gabi Martins, Guilherme, Felipe, Lucas, Lucas Chumbo, Mari Gonzalez, Manu Gavassi e Rafa Kalimann.

Antes de entrar na casa, Petrix afirmou que, se dependesse de seu esforço e dedicação, ele daria sempre o máximo nas provas pela liderança.

“Eu sei que eu sou muito calor, muita emoção. Quando eu ganhar, espero não passar vergonha, mas eu gosto de comemorar bastante. Tudo é sempre à flor da pele”, garantiu.

O programa vai ao ar de segunda a sábado, logo após Amor de Mãe, e aos domingos, após o Fantástico.