BBB21: Beijo de Karol Conká e Arcrebiano levanta discussão sobre assédio na web

Os assuntos "assédio", “Não é Não” e “Fora Karol” estavam entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter durante a madrugada desta quinta-feira, 4. As publicações se referiam ao comportamento de Karol na festa. Na ocasião, a cantora insistiu para beijar Arcrebiano, conhecido como Bil, e deu um selinho no modelo. A MC já havia mostrado interesse no brother momentos antes da festa.

As investidas da Karol Conká em Arcrebiano levantaram acusações de assédio e importunação sexual à cantora, que insistia mesmo com o afastamento do modelo.

Desde o início da Festa, Karol Conka estava desesperada pelo o Bill, grudada nele, que aparentava estar super desconfortável com a situação #BBB21 pic.twitter.com/QdWsMxMuFk — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 4, 2021

Os assuntos "assédio", “Não é Não” e “Fora Karol” estavam entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter durante a madrugada desta quinta-feira, 4. As publicações se referiam ao comportamento de Karol na festa. Na ocasião, a cantora insistiu para beijar Arcrebiano, conhecido como Bil, e deu um selinho no modelo. A MC já havia mostrado interesse no brother momentos antes da festa.

As investidas da Karol Conká em Arcrebiano levantaram acusações de assédio e importunação sexual à cantora, que insistia mesmo com o afastamento do modelo.

A assessoria do participante ainda não comentou diretamente o beijo e sua relação com Karol durante a festa. No momento do selinho, a conta publicou: "E vamos de oração". A postagem contou com a resposta de outros perfis dos confinados, que desejaram sorte a Bil. "Chegando pra puxar a reza", disse o perfil de Carla Díaz.

As informações são do jornal O Povo