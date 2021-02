BBB21: Caio vence prova do anjo pela segunda semana seguida

Pela segunda semana seguida, Caio venceu a prova do anjo no BBB21. A disputa foi em formato de quiz e o mata-mata final foi com Projota. Na última pergunta, o rapper mudou a resposta de última hora e foi derrotado. Além do anjo, Caio garantiu R$ 5 mil e uma TV de 55 polegadas.

A decisão de quem vai participar da prova, como sempre, foi por sorteio. Foram selecionados Carla, Thais, Fiuk, João, Pocah, Projota, Caio, Rodolffo e Lumena. Nessa semana, Juliette se juntou a eles porque foi vetada da prova do líder ontem, garantindo vaga na disputa hoje.

A cada rodada, o telão mostrava por poucos segundos produtos e cupons. Depois, uma afirmação aparecia e os brothers precisavam falar, pelo totem, se eram mais, menos ou a quantiade exata de produtos. Quem chegasse a 5 pontos primeiro ia ser o anjo. Se mais de um chegasse a essa pontuação simultaneamente, a disputa iria para um mata-mata.

Na sexta rodada, Caio e Projota chegaram juntos aos cinco pontos, começando a disputa que terminou com a vitória do primeiro.

Monstro

Essa semana, Caio escolheu Viih Tube e Thaís para o castigo do monstro. Com isso, as duas devem ficar até domingo fantasiadas ed vendedores, com produtos à venda. Ao som do Castigo do Monstro, elas devem anunciar as ofertas, sendo criativas. As duas também perderam 300 estalecas cada.