BBB21: Carla Diaz é a mais votada no paredão falso e vai para o quarto secreto

A atriz Carla Diaz foi a mais votada no paredão falso do Big Brother Brasil 21 e vai para o quarto secreto, onde ficará por alguns dias. Ela recebeu 62,40% dos votos do público.



Logo após sua saída da casa, o programa mostrou Carla Diaz chegando ao quarto. A atriz chorou. “Não acredito, Tiago. A Camilla é sensitiva mesmo”, disse ao apresentador, se referindo à colega de confinamento, Camilla de Lucas, que teria dito que o paredão seria falso.



Tiago Leifert explicou as regras para a atriz. O quarto contará com sinal de TV, mas a imagem não terá som. Porém, quando o brother ou a sister que estiver no cômodo quiser ouvir o diálogo ou a ação que estiver acontecendo na casa, poderá usar uma ficha de 2 horas de duração. O participante ou a participante contará com 6 cards para gastar durante a sua estadia.



Além do benefício de poder espiar os colegas, Carla também poderá vetar o Anjo. Com isso, ela poderá vetar a escolha do Castigo do Monstro ou o destino do Colar de imunidade. Esse poder poderá ser usado em até duas semanas. Ela ainda não foi informada sobre esse benefício.



Já o segundo mais votado foi João com 28,07%%. Já Caio foi o terceiro com 8,25%. Os dois estão garantidos na disputa da Prova do Líder do dia 11. Já o menos votado foi Arthur, que teve 1,28% dos votos vai ter o seu voto com peso dois. Esse poder também terá o prazo de duas semanas. Eles também ainda não foram informados.