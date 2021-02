BBB21: Com pé fraturado, Caio diz estar sem paladar por conta da medicação

O Big Brother Brasil 21 entra na semana do quarto paredão com dois participantes lesionados. Na última quinta-feira (18), durante a disputa da prova do líder, Arthur sofreu uma lesão no ombro, enquanto Caio fraturou o pé. Ambos precisaram de atendimento médico. O caso de Arthur precisou de atendimento hospitalar.



Quatro dias depois, os participantes seguem em tratamento na disputa do jogo. Nesta segunda, Caio disse aos demais participantes que, por conta da medicação que tem tomado, não está sentindo o gosto dos alimentos.



“Eu estou tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco. Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga. Mas o frango deve estar muito bom, suculento”, disse o goiano.



Com o pé imobilizado, ele informou aos colegas de reality que precisará passar por uma cirurgia, mas decidiu permanecer no programa.

O apresentador Tiago Leifert informou, na sexta, que tanto Caio quanto Arthur têm a opção de não participarem de determinadas provas, se não se sentirem em condições, mas no caso do goiano Caio, dificilmente este poderá disputar provas de resistência.



A declaração do fazendeiro sobre problemas no paladar chamou atenção de internautas, que nas redes sociais especularam que a saída de Arthur poderia ter colocado os demais participantes em risco de contaminação para o coronavírus. A perda de paladar é um dos sintomas da covid-19.

A Globo não comentou as especulações. Os participantes aferem diariamente suas temperaturas. E de acordo com o apresentador Tiago Leifert, a saída para consulta médica dos lesionados foi realizada seguindo todos os protocolos sanitários indicados contra a Covid-19.