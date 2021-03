BBB21: Em paredão equilibrado, Carla Diaz é eliminada com 44.96%

O Big Brother Brasil acabou para Carla Diaz. E desta vez de verdade. Em uma disputa que teve o recorde de votos simultâneos da história do programa, 2 milhões 988 mil votos por minuto, a atriz deixou o programa com 44.96% dos votos.



Esse foi o paredão mais equilibrado da temporada. O cantor Rodolfo teve 44,45%. Fiuk ficou com 10,59%.



A saída de Carla surpreendeu os participantes, inclusive o próprio Rodolfo, que disse: “eu estava prontinho para a Ana Clara”, em referência ao programa do canal Multishow apresentado pela ex-BBB Ana Clara, que recebe o eliminado da semana logo após o paredão.

Ao deixar a casa, Carla Dias agradeceu ao colegas de confinamento. "Obrigada por tudo. Cada um de vocês tem um lugar muito especial aqui dentro. Obrigada por tudo!", disse a eliminada.