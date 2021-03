BBB21: Gilberto é o novo líder; economista ainda levou um carro 0 KM

A liderança da semana no BBB21 é de Gil do Vigor. Ele e Sarah formaram a dupla vencedora da prova de resistência valendo a liderança e um carro 0 km e disputaram entre si o reinado do reality. Os dois estão imunes nesta semana.



Vencia a prova quem escolhesse a chave que ligava o carro. Logo na primeira jogada, Gilberto escolheu a chave número 1 e venceu a disputa. Ele escolheu como companheiros de cozinha vip: Sarah, Fiuk, Juliette, Pocah e Rodolffo. Enquanto isso, a xepa da semana terá: João Luiz, Carla, Caio, Thaís, Camilla, Arthur e Viih Tube.



Fiuk e Carla Diaz foram os primeiros a desistirem e, por conta disso, estão no paredão desta semana. A dupla terá a chance de disputar o bate-volta com o indicado da casa.