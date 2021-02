BBB21: Karol Conká vence a prova e é a líder da semana

A rapper Karol Conká é a líder da semana do BBB21. A cantora venceu a prova disputada nesta quinta (11) e ficou com a liderança. Antes da disputa vencida pela cantora, o líder da semana passada, Arthur, vetou Gilberto e Fiuk do jogo.

A prova foi uma dinâmica de formação de palavras com latas de refrigerante. Na primeira rodada, os participantes precisavam colocar as letras que faltavam para completar palavras que estavam em um totem, na frente de cada participante.

Nego Di trocou letras para formar a sua palavra depois de ter apertado o botão que indicava que havia finalizado. Após checagem do "VAR", ele foi eliminado. Os demais seguiram para a rodada final, onde os participantes precisavam trocar de palavras entre eles. Última a escolher, Karol Conká foi para a palavra otimismo, que era ocupada por Sarah, se tornando a nova líder.

Após vencer a disputa, Karol escolheu Pocah, Lumena, Projota, Arthur, Nego Di e Carla Diaz para a cozinha VIP do líder. A escolha chamou atenção dos participantes pelo fato de que os três cozinheiros da casa ficaram fora do grupo. A baiana Lumena questionou a líder sobre quem iria cozinhar e Caio respondeu que Carla Diaz poderia assumir a cozinha.

Gilberto, Sarah e Juliete conversaram sobre a situação da cozinha. "Os três cozinheiros da casa (João Luiz, Caio e Fiuk) estão na Xepa", disse o economista. Juliette respondeu que Carla seria a cozinheiro, e Sarah rebateu: "E vai fazer todo mundo lá ter dor de barriga", disse. Carla Diaz e Karol Conká foram protagonistas de uma briga no final de semana, quando a rapper acusou a atriz de paquerar Arcrebiano, que havia ficado com a curitibana. O capixaba foi eliminado na última terça-feira (9).