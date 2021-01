BBB21: Mãe de Juliette aprova namoro com Fiuk; amiga vê 'desespero' como brincadeira

Foto: Reprodução

O primeiro beijo ainda não saiu no BBB21, mas a primeira paixão sim. Desde as primeiras horas de confinamento a paraibana Juliette não desgruda de Fiuk, chegando a chamá-lo de namorado e planejar um casamento dos dois.

Fora da casa o público está dividido. Alguns torcem para que a dedicação da advogada seja recompensada, já outros avaliam que ela passou dos limites e está deixando o filho de Fábio Jr. desconfortável.

Entre os que aprovam está a dona Fátima Freire, também conhecida como mãe de Juliette. "Eu aprovo o casal. Eles combinam", disse ela fazendo sinal do "joinha" em vídeo do Instagram.

Já a amiga da sister, Thaise Leitão, tem uma visão diferente do romance. Ela acredita que tudo não passa de uma brincadeira de Juliette, que é famosa por não se apegar.

"Acho que a história com Fiuk é só brincadeira. Do que a conheço, todas as vezes em que ela tira onda, dessa forma, acaba desenvolvendo uma grande amizade com a pessoa. Não acredito que Juliette se apaixonou à primeira vista pelo cantor", avaliou Thaise.

Apesar disso, a amiga diz que ao menos um beijo dos dois pode rolar. "Se estiverem numa festa, com bebida.... tudo pode acontecer", projetou.