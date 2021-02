BBB21: Sarah vence a prova e é líder da semana

Sarah é o nova líder do BBB21. A prova que definiu a liderança dessa semana foi bastante disputada e terminou com a brasiliense vencedora. Líder da semana passada, Karol Conká vetou Juliette, que não participou da prova, mas ao menos garantiu presença na prova do Anjo desta sexta (19).



A disputa desta quinta (18) foi uma espécie de caça ao tesouro, patrocinada por uma empresa de desodorante. Após mergulhar em tanques de diferentes tipos, era preciso achar um card com um desodorante específico. Quem não encontrasse, estava eliminado.



Na primeira rodada, acharam o card e se classificaram: Viih Tube, Arthur, Gilberto, Sarah, Rodolffo, Caio, Fiuk e Thaís. Enquanto Camilla, Lumena, João Luiz, Karol, Carla e Projota foram os primeiros eliminados.

Na segunda rodada, Fiuk, Caio e Sarah garantiram presença na final, mas Gilberto, Rodolfo, Thaís e Viih Tube não conseguiram encontrar o quarto card.

A prova foi paralisada para uma nova rodada com Gilberto, Rodolffo, Thaís e Viih Tube disputando a última vaga na final. Após a rodada, Gilberto encontrou o card e garantiu presença na etapa decisiva do jogo

Após quatro rodadas, Sarah encontrou o último card e terminou a prova como nova líder. No entanto, os outros três finalistas, Fiuk, Caio e Gilberto receberam a informação que precisam entrar em consenso e no domingo indicar um participante para o paredão.

Além do indicado dos finalistas, outros três participantes também serão indicados para o paredão da próxima terça (23): um indicado pela nova líder Sarah, e os dois mais votados pela casa. No entanto, o indicado pelo líder não participa da prova Bate-Volta. O vencedor dessa prova escapa do paredão de terça.



Os dois derrotados no Bate-Volta mais o indicado pelo líder disputam o quarto paredão da versão 2021 do game.

Com conseguiu a liderança, além de indicar alguém para o paredão, Sarah terá direito a um veto para a prova do líder da semana que vem. Ela escolheu Gilberto, Fiuk, Rodolffo, Juliette e Caio para a cozinha VIP. Nesta sexta (19) é dia de prova do anjo.