BBB21: Tiago Leifert perde a paciência e dá bronca em Fiuk no jogo da discórdia

No jogo da discórdia desta segunda-feira (12), no Big Brother Brasil, da TV Globo, o objetivo era cada participante montar seu pódio. Porém, o que chamou a atenção do público foi a bronca que Tiago Leifert deu em Fiuk.

O filho de Fábio Júnior escolheu Gilberto e Thaís para o seu segundo e terceiro lugar, respectivamente. O problema ocorreu na parte de escolher quem não ganharia o reality na visão do cantor.

Após eleger Arthur para o posto ingrato, Fiuk ponderou: "Não sou ninguém para falar quem vai ganhar ou não."

O apresentador do programa, Tiago Leifert, deu uma bronca no ator:

"Não foi essa a pergunta, a pergunta foi: 'quem não vai ganhar', não é assim que funciona, Fiuk". Ele se desculpou e Leifert continuou: "Eu que peço desculpa para você. A pergunta é: 'quem não vai ganhar'". Ele, então, relembrou: "Na última terça-feira eu perguntei quem ia sair e você não quis responder e agora é: quem não vai ganhar."

"É isso aí, Tiago", desconversou Fiuk. Mais uma vez, o apresentador questionou: "De certa forma, então, você torce para o Arthur não ganhar por causa das brigas que vocês tiveram."

Fiuk tentou amenizar: "Muito difícil colocar palavras na minha boca, mas pode interpretar assim". Leifert finalizou: "Eu vou colocar, então. Você tá torcendo pro Arthur não ganhar. O Arthur está emparedado, você também, então você está torcendo pro Arthur sair."